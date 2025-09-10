Köpes surfplatta till dottern

Söker en mindre surfplatta till dottern då min trotjänare Huawei Mediapad M2 8 tum inte laddar längre. Den köptes på Tradera för många år sen och efter jag lyckats byta batteri på den har nu kontakten börjat glappa och sen igår slutat ta laddning. Den höll i många år men nu behöver vi en prisvärd ersättare som håller längre. Missade dealen på Xiaomi Redmi pad 8.7 för ca 990 som verkade prisvärd.

Har du någon surfplatta som inte är av äldre modell och som du gärna kan sälja så köper jag gärna den. Kan även byta mot något annat som vi har hemma i elektronikväg då jag samlat på mig en del saker. Har tex Samsung Galaxy Tab A7 LTE modellen, hörlurar, högtalare, ps4 spel, lego och en hel del annat.

Kraven:

-Max 8.7 tum

-Bra prestanda för spel, video och appar för språkinlärning och annat för barn.

-Kvitto med garanti är ett plus

-Max 800kr

-Gärna i eller runt Göteborg

Kom gärna med olika förslag.

