Träpanel och USB-C när Asus lanserar ProArt RTX 5080

1
Melding Plague

Flåd och flärd kostar, men är man ute efter kryssnings-estetik finns inte många alternativ att tillgå.

Läs hela artikeln här

Medlem

Nej!

Snusfri

ProArt är en mycket vacker serie från Snsv.
Synd bara att de inte släpper 5090 samt moderkort/chassi i mATX.

WS: i9 13900K - 128GB RAM - 6.5TB SSD - RTX 3090 24GB - LG C2 42" - W11 Pro
LAPTOP 1: Lenovo Thinkpad E14 G5 - 16GB RAM - 512GB SSD
LAPTOP 2: Acer Swift 3 - 8GB RAM - 512GB SSD
SERVER: i5 10400F - 64GB RAM - 44TB HDD
NALLE: Pixel 9 Pro XL

Medlem
Skrivet av Falistar:

Nej!

Jo!

Moderkort: ASRock Z790 PG Lightning
Processor: Intel Core i7-13700K 3,4Ghz
Grafikkort: Gainward GeForce RTX 4090 Phantom
Ram: Corsair 32Gb DDR5 5600Mhz Vengeance S
SSD: Samsung 990 PRO 1TB M.2

Medlem

Pass

AMD Ryzen 7 9800X3D | Asus Rog Strix B850-A | Thermalright Peerless Assassin 120 SE Vit ARGB | G.Skill Trident Z5 Royal Silver 32GB @6400Mhz | Crucial P3 M.2 NVMe SSD 4TB | WD Black 7200RPM 4Tb| Fractal Torrent Compact Vit RGB | Thermaltake 850W Snow | LG 1440p @144Hz | Radeon RX 9070 XT Reaper

Medlem

Snyggt 👌
Mer trä och skandinavisk design till/i datorer tack! 😊

Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.

