Hjälp vid val av gamingskärm

Hej,

Som rubriken lyder, jag behöver hjälp med att välja Gamingskärm! Jag har fått möjligheten att köpa en ASUS Rog Swift 27” PG27AQDP med 480hz samt OLED för 8000kr av en kompis. (Begagnat)

Som jag hittar på prisjakt har den som billigast legat ute för 11974kr.

Han köpte skärmen den 2025-07-16.

Han har kvar kartong, kvitto osv samt garanti.

Jag spelar mestadels FPS, som CS2 Valorant.

Kommer även bli lite BF6 osv.

Har byggt denna datorn https://komponentkoll.se/bygg/weQuY

och känner att min nuvarande 180hz får uppgraderas.

Ska jag ta detta eller ska jag köpa något annat?