Teenage Engineering Computer-2: Tekniskt sett ett chassi

1
Melding Plague

Teenage Engineering Computer-2: Tekniskt sett ett chassi

Computer-1 är ett av de snyggaste chassina någonsin. Computer-2 är ett av chassina någonsin.

Hedersmedlem

Bästa var omslagsbilden. Enda som kunde toppat den var att återskapa Drake-memen, dags att införskaffa en jacka som matchar Computer-1!

Kul idé ändå tycker jag, även om utförandet lämnade en del att önska.

Nytt namn, samma bismak.

Medlem

Skoj idé. Jag är en sån som mycket väl kunnat tänkt mig det chassit, OM TE valt att gjort det seriöst.

Medlem

Det är onekligen annorlunda.

Redaktion
Teknikredaktör

Just nu håller jag på att felsöka videon, för den är alldeles för saturerad. Som om youtube lagt på en "optimera min färgpalett"-funktion. Samtidigt undrar jag om någon har problem med:

Filmens volym - Lite låg, väldigt låg, "ohörbar"?

Frame rate / judder

Medlem

Lite charmigt med den tonade plasten, nästan lite retro på något sätt

1
