att rådgiva om datorer på ett överpedagogiskt sätt

Hejsan kära clockare!

jag jobbar till vardags hos en återförsäljare av bland annat datorer.

när jag själv ska sälja en dator till en kund eller förklara skillnaden för en kollega mellan dator 1 och dator 2 så brukar jag försöka använda analogier med mer vardagliga termer. detta för att det ska bli enklare för kunden att förstå, i synnerhet när kanske både väldigt unga eller äldre eller totalt noll teknikintresserade kunder behöver svar.

så när det gäller datorer brukar jag försöka använda den mänskliga kroppen.

men här finns en liten fråga;

hur skulle ni själva beskriva en dator med analogi mot mänskliga kroppen?

jag själv brukar dra följande jämförelser (rätta mig gärna om jag tänker fel!);

* cpu, hårddisk och delvis ram-minne är hjärnan. den står för allt tänkande och beräkningar och utför logiska händelser ut i resterande system, samt hanterar alla händelser på ett så effektivt sätt som möjligt, och ansvarar för att komma ihåg och minnas saker, både kort och långt bak i tiden. och ju modernare/yngre hårddisk/minne, ju snabbare och bättre kommer man ihåg.

* batteri/psu är hjärtat. den är drivkraften för allt i systemet. inget hjärtslag/ström = inget liv.

* ram-minne är som sagt en del av hjärnan men också hur många armar/ben en kropp kan ha = desto mer och snabbare ram-minne, desto snabbare hantering och desto fler saker kan man ha i luften samtidigt utan att det blir kaos eller segt eller korkar upp sig.

* kylning är huden och kroppens svettfunktion och kondition = ju bättre kylning/kondition ju bättre blir prestandan och datorn/kroppen kan hålla igång längre utan att gå ner i prestanda.

* moderkort och chassi är resterande leder, skelett och muskler = ju bättre bygge ju bättre resultat i det hela på detaljnivå. med ett starkt skelett/chassi och leder/lanes och övrigt så kan datorn/kroppen arbeta mer effektivt och kommunicera med övriga delar snabbare.

* ögon och självaste synen i sig och bakomliggande för att få en bild i huvudet = gpu.

eller har ni något annat ni skulle jämföra med?

vill gärna höra förslag och om som sagt analogin är klok eller tok!

mvh