Dator - RYZEN 7 7800X3D AM5 | 6900 XT ULTIMATE 16GB | 32GB DDR5 | 2TB M.2

Tänkte göra mig av med datorn då den mest står och samlar damm.

CHASSI: Phanteks Eclipse G400A Case

MODERKORT: ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI

CPU:AMD RYZEN 7 7800X3D AM5

GPU: PowerColor Red Devil RX 6900 XT Ultimate 16GB GDDR6

RAM: Corsair 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 Vengeance

CPU KYLARE AiO: be quiet! Silent Loop 3 360mm

M2 NVME: Kingston FURY Renegade 2 TB SSD

NÄTAGG: CORSAIR RM850x - ATX 3.1 - PCIe 5.1 - Cybenetics Gold

FLÄKTAR:

3x be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed

3x be quiet! LIGHT WINGS 120mm LX PWM Reverse Black

3x be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM

1x be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM

ARCTIC Case Fan Hub

Datorn kommer med Windows 11 Pro aktiverat.

Originalförpackning finns till moderkort, grafikkort, nätagg, kylare, fläktar och chassi.

Kan skickas, köparen står för fraktkostnaden.

Ge bud!

Säljer till vem jag vill osv.

