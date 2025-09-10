Dator - RYZEN 7 7800X3D AM5 | 6900 XT ULTIMATE 16GB | 32GB DDR5 | 2TB M.2

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

RYZEN 7 7800X3D AM5 | 6900 XT ULTIMATE 16GB | 32GB DDR5 | 2TB M.2

RYZEN 7 7800X3D AM5 | 6900 XT ULTIMATE 16GB | 32GB DDR5 | 2TB M.2

Tänkte göra mig av med datorn då den mest står och samlar damm.

CHASSI: Phanteks Eclipse G400A Case
MODERKORT: ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI
CPU:AMD RYZEN 7 7800X3D AM5
GPU: PowerColor Red Devil RX 6900 XT Ultimate 16GB GDDR6
RAM: Corsair 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 Vengeance
CPU KYLARE AiO: be quiet! Silent Loop 3 360mm
M2 NVME: Kingston FURY Renegade 2 TB SSD
NÄTAGG: CORSAIR RM850x - ATX 3.1 - PCIe 5.1 - Cybenetics Gold
FLÄKTAR:
3x be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed
3x be quiet! LIGHT WINGS 120mm LX PWM Reverse Black
3x be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM
1x be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM
ARCTIC Case Fan Hub

Datorn kommer med Windows 11 Pro aktiverat.

Originalförpackning finns till moderkort, grafikkort, nätagg, kylare, fläktar och chassi.

Kan skickas, köparen står för fraktkostnaden.

Ge bud!
Säljer till vem jag vill osv.

