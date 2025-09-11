Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

RTX 50 Super-modeller dröjer

1
Melding Plague

Nvidia har fortfarande fullt upp med de vanliga RTX 50-modellerna.

Medlem

Hela forumet är fyllt med folk som säger att man ska överväga vänta på super om man är i köptankar… farligt när rykten får fötter pga. Önsketänkande.

Super serien - ses maj 2026

Medlem

Var väntat. Ställde in mig på Q1 2026 hela tiden, så det är vad jag hoppats på hela tiden. Så får vi se om de lyckas med det.
Kommer absolut vänta, har väntat i så många år så köpa ett 5080 nu är bara idioti när super är så nära.

Medlem
Skrivet av Nivity:

Väntat i många år 0_o...

1
