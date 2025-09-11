Internet (Telia) nere i Lund sen 9/9

Hej,

Jag har internet från Telia. Det är via BRF, och jag kan inte välja en annan ISP. Bor i Lund.

Sen 2025-09-09 kl14:20 har internet varit helt nere (dvs snart två dygn). Tittar man på Telias driftstatus är hela Lund markerat som störning, och även liten bit av Malmö. Så det är ett relativt stort avbrott.

Planerad åtgärdstid i ärendet (se länk nedan) har skjutits fram fyra gånger än så länge.

Nån mer som upplever problemet, eller har mer information?

https://www.telia.se/support/driftinformation-fast