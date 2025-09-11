Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Hur startar jag om min LG tv?

Hur startar jag om min LG tv?

Tjenare!
Fattar inte hur svårt det ska vara 😵.
Har en LG G4

Fått en avisering" att en programuppdatering har installerats
Uppdateringen verkställs när du startar om tv:n..

Har slagit av den med fjärren men det var visst fel inget hände!

Har dragit ur strömkabel några minuter men icke inte startar den om sig heller!

HUR GÖR MAN?
Min första LG Så inte kompis än med den 🙂
Mvh Peter

