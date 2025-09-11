Dator som inte presterar som den borde?

Hej!

Köpte en dator för snart 1,5 år sedan. Varit nöjd överlag då min gamla dator var väldigt gammal så blev det ett lyft. Men jag har funderingar på om datorn nu underpresterar. Min kompis köpte en ny dator i samma prisklass (1,5år nyare såklart så det gör väl lite skillnad), men skillnaden i fps är en hel del. Jag tycker jag ligger lägre än vad jag borde.

Specs:

Komplett-PC Epic Gaming i330

Varenr: (1303093)

Phanteks Eclipse G500A DRGB Mid Tower (svart)

ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC

Intel Core i7-14700KF Tray

CM ML360L Core ARGB Komplett Edition Kylare

Kingston FURY Beast RGB DDR5 5600MHz 32GB

Kingston FURY Renegade PCIe M.2 NVME SSD 2TB

MSI MAG B760 Tomahawk WiFi Moderkort

Corsair RMe Series RM850e PSU

Jag spelar endast CoD warzone i nuläget, men i 1440p och "normala" inställningar (tagit det från youtube guide där fps/perfmormance skall va prio). Inne i warzone ligger jag på cirka 150-160 fps (Nvidia DLSS är aktiverat). Känns som jag borde ligga på minst 200 väl?

Gjorde även ett test med programmet Userbenchmark, där resultatet blev "Overall this PC is performing below expectations (25th percentile). This means that out of 100 PCs with exactly the same components, 75 performed better. "

Återställde datorn för ett par dagar sedan, så en ominstallering av windows och en full rensning av datorn gjordes.

Vad tycker ni? Presterar den som den bör eller ligger den lite för lågt? Finns det något annat bra program man kan testa och jämföra med?