Ducky Shine 7 RGB + Steelseries Arctis Nova 7 Wireless

Ryzen 7800X3D | Zotac 4070 Super | STRIX B650E-I | Noctua NH-L12S | 32Gb DDR5 | Fractal Design Terra | LG CX55 | MacBook Pro 14" M1 Pro | Nikon Z6iii
Hej!
Jag rensar lite hemma och vill bli av med ett gammalt tangentbord och ett par gamla hörlurar. Båda behöver städas lite men är fullt funktionella, kul för den som vill testa mekaniskt eller trådlöst.
