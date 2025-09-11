Kan jag radera drives när jag ominstallerar Windows eller pajar jag någonting då?

Hej igen! Jag har i några dagar kämpat med att factory-reseta min gamla dator så att jag kan sälja den till en kompis. Factory-reset funktionen vägrar att fungera och jag har till och med försökt att manuellt gå igenom mina gamla filer själv, men lyckas inte sortera igenom vad som är viktigt eller inte.

Till slut har jag valt att följa en tutorial för hur ominstallera windows via USB. Han i guiden verkar inte ha några problem med att radera sinna gamla drives för att återställa förvaringsutrymmet på sin datorn, men när jag gör det så varnar den mig att kanske kommer att radera viktiga filer.

Ska jag bara låta det vara och sälja datorn till min kompis med skräpfilerna kvar? Eller går det bra att radera drives hejvilt? Jag är så oteknisk så detta börjar redan bli överkurs!

Tack för hjälpen!