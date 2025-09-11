Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Kan jag radera drives när jag ominstallerar Windows eller pajar jag någonting då?

Kan jag radera drives när jag ominstallerar Windows eller pajar jag någonting då?

Hej igen! Jag har i några dagar kämpat med att factory-reseta min gamla dator så att jag kan sälja den till en kompis. Factory-reset funktionen vägrar att fungera och jag har till och med försökt att manuellt gå igenom mina gamla filer själv, men lyckas inte sortera igenom vad som är viktigt eller inte.

Till slut har jag valt att följa en tutorial för hur ominstallera windows via USB. Han i guiden verkar inte ha några problem med att radera sinna gamla drives för att återställa förvaringsutrymmet på sin datorn, men när jag gör det så varnar den mig att kanske kommer att radera viktiga filer.

Ska jag bara låta det vara och sälja datorn till min kompis med skräpfilerna kvar? Eller går det bra att radera drives hejvilt? Jag är så oteknisk så detta börjar redan bli överkurs!

Tack för hjälpen!

Ska du inte spara något som finns på de olika diskarna som sitter installerade i datorn?

Akta så du inte gör nånting med "drive 0" och "drive 2" bara... Det är andra (fysiska) hårddiskar än den du pekar på.
Bra idé kan vara att fysiskt koppla ur diskar eller iaf avaktivera i BIOS sådana diskar man inte vill ha win på, innan man installerar om Windows.
En anledning till det, är att Win (kan) sprida sina filer som en gödselspridare, och OM man i framtiden skulle koppla ur en sådan disk, så slutar win att funka...

Till ärendet. Den partitionen du pekar på (i bild två, dvs drive 1, partition 3), är troligen en återställningpartition för att få datorn till ursprungsskick. Med allt vad det innebär... Datorn blir som den var när den plockades ur kartongen...

Jag skulle säga att den går att raderas, men fler kanske ska hålla med innan du gör nåt.
De andra 2 på drive 1, skulle kunna gå samma öde till mötes om du ska blåsa rent disken med nytt Win.

Njää jag har redan fört över de bilder och filer osv, som jag vill spara till min ny dator. Så resten går bra att radera för min del, jag är som sagt bara orolig att något kommer att gå sönder om jag bara raderar hejvilt.

Akta så du inte gör nånting med "drive 0" och "drive 2" bara... Det är andra (fysiska) hårddiskar än den du pekar på.
Bra idé kan vara att fysiskt koppla ur diskar eller iaf avaktivera i BIOS sådana diskar man inte vill ha win på, innan man installerar om Windows.
En anledning till det, är att Win (kan) sprida sina filer som en gödselspridare, och OM man i framtiden skulle koppla ur en sådan disk, så slutar win att funka...

Till ärendet. Den partitionen du pekar på (i bild två, dvs drive 1, partition 3), är troligen en återställningpartition för att få datorn till ursprungsskick. Med allt vad det innebär... Datorn blir som den var när den plockades ur kartongen...

Jag skulle säga att den går att raderas, men fler kanske ska hålla med innan du gör nåt.
De andra 2 på drive 1, skulle kunna gå samma öde till mötes om du ska blåsa rent disken med nytt Win.

Jag har svårt att tro att min kompis kommer pilla med diskarna i framtiden för han är ännu mee oteknisk än mig, så jag tror jag tar risken att låta skiten sprida eftersom att jag själv inte har en anning hur jag tar ut dem ändå. (Det var en kompis från gymnasiet som hjälpte mig att installera mina extra diskar ursprungligen.)

Jag gör som du säger och inväntar några fler åsikter innan jag börjar pilla. Som sagt, i värsta fall så låter jag skiten vara kvar bara.

Du ska radera allt om du ominstallerar via USB. Du kan trycka vidare på varningen om du vill eller göra formateringen "manuellt" såhär:

Gå in i CMD (SHIFT+F10), skriv diskpart sen ENTER-knappen, skriv lis dis sen ENTER, sen sel drive 0 (välj rätt disk från listan, 0, 1, 2 etc) sen ENTER och sist clean (rensa disken) och ENTER. Så rensar du disken helt. Du kan göra så med alla diskar du vill rensa.

Ta bort varje partition, en och en (markera, klicka delete). Möjligtvis kommer den inte låta dig ta bort OEM partitionerna, då kan du använda diskpart enligt instruktionerna ovan (eller bara låta dem vara... dina grejer bör inte finnas på dem iaf)

Sen när du har en stor partition kvar trycker du Ny så kommer den säga typ "Windows kommer skapa några partioner för att fungera bla bla". Då trycker du OK, och sen kommer den markera åt dig en stor partition som skapats, så är det bara trycka nästa.

Gör som Dozen skriver, dvs shift+F10 och radera med diskpart.

En av det tidigare inläggen rekomenderara att jag inte raderar drive 0 och 2, så ska jag låta dom vara? Vad menar du men en stor partition? Slår datorn automaatiskt ihop diskutrymmet till en stor disk när resten har raderats?

Jag ursäktar att jag har så dumma frågor, men jag känner att jag behöver idiotförsäkra processen för mig själv haha

Är detta bättre än att bara radera? (det känns bara som att det finns mer room for error). När du säger "rätt disk" menar du helt enkelt disken som jag vill radera först, eller finns det en rätt ordning man ska göra det på? Tack!

