7800X3D temp spikes CPB

Någon som kan svara på varför min 7800X3D pendlar mellan ca 50-85 grader när jag enbart sitter i windows/scrollar runt på youtube etc? Alltså med Core Performance Boost på "Auto"

Jag har ett asus rog strix b650e-f moderkort. I spel ligger temps på ca 50-65 grader :/ men såfort jag typ laddar shaders eller startar upp ett spel så går den nästan upp till 90 grader! Jag har en arctic liquid freezer lll 240mm vattenkylare och när tempen går upp sådär titt som tätt, då låter det som om datorn ska flyga iväg!

Jag bifogar lite bilder som eventuellt kan hjälpa 🤔 Tack på förhand!!