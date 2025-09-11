Forum Datorkomponenter Chassin och nätaggregat Tråd

Svagt nätagg i äldre "gamingdator"

Svagt nätagg i äldre "gamingdator"

Hej, tänkte göra en sista push med min Lenovo Ideacentre T540 15ICB.

Det sitter i ett NVIDIA GeForce GTX 1660 och jag tänkte byta till ev. ett Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6G (rev. 2.0). Kollade så att de kräver ungefär lika mkt av nätagget. Ser då att 1660 vill ha 450W och 2060 vill ha 500W. Döm då om min förvåning då min dator utrustats med *trumvirvel* 310W.

Det är ju i en liten Lenovo-låda där knappt nåt får plats, så tror inte man bara kan köpa nytt nätagg och kasta in.

Jag kanske får tänka att livslängden för burken är slut, eller tror ni man vågar kasta in ett nytt grafikkort (enligt ovan) då det inte kräver så mycket mer W än det befintliga, som ju också var det som satt i då datorn var ny 2019-ish.

Jag har redan uppgraderat till maximala 32 GB, och CPU som är bättre finns inte för normala pengar.

Tänkte datorn skulle hålla till en ny årgång av Football Manager...

RTX 2060 drar ca 190 W i spel så 310 W kan nog funka. Dock är det på gränsen och kanske inget som jag rekommenderar i det långa loppet.

https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-2060-12...

Värt att kolla: är du medveten om att skillnaden inte är jättestor på de korten? Du kan räkna med omkring 33% högre prestanda, så från 30 fps till 40 fps t ex, där grafikkortet är det som begränsar. Kan ju vara värt det om det är billigt, men det blir inte riktigt att datorn går från att knappt klara ett spel till att det går prima.

Skrivet av Thomas:

Värt att kolla: är du medveten om att skillnaden inte är jättestor på de korten? Du kan räkna med omkring 33% högre prestanda, så från 30 fps till 40 fps t ex, där grafikkortet är det som begränsar. Kan ju vara värt det om det är billigt, men det blir inte riktigt att datorn går från att knappt klara ett spel till att det går prima.

Jo det är jag. Och det är därför jag nästan vill höra att det inte går, så får jag börja leta efter och sätta ihop en helt ny maskin och låta fröken Klarna betala..

Skrivet av veteranaren:

Jo det är jag. Och det är därför jag nästan vill höra att det inte går, så får jag börja leta efter och sätta ihop en helt ny maskin och låta fröken Klarna betala..

finns ju alltid kort som dessa om du inte vill byta ut den helt?
https://www.inet.se/produkt/5415576/intel-arc-pro-b50-16gb

Skrivet av veteranaren:

Jo det är jag. Och det är därför jag nästan vill höra att det inte går, så får jag börja leta efter och sätta ihop en helt ny maskin och låta fröken Klarna betala..

Vad har du för budget?

