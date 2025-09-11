Vettig bärbar för studier max 5000kr

Hej

Är i behov av ny/begagnad bärbar dator för studier. Kommer att användas till zoom, surfa och word. Har kollat runt lite men kan noll om bärbara datorer och skulle behöva hjälp. Lägger hällregn lite mer pengar för att få en snabb dator är att vara dumsnål och ångra mig. Vill ha en som är ca 14tum (+-1 tum gör inget om det blir bättre dator för pengen) Budget max 5000kr, gärna mindre

Mvh