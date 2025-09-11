Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Quiz: Battlefield – Briljera och vinn plats i Slaget

1 2
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Quiz: Battlefield – Briljera och vinn plats i Slaget

Rekryteringen till Slaget fortsätter – nu har du med extra bra koll på Battlefield chans att ta en plats i truppen.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

sådär ja!

Visa signatur

folding@sweclockers
Gaming: AMD RYZEN 9800X3D @ 5.4GHz, AORUS X870 ELITE ICE, , 2x16GB 6000MHz DDR5 BEAST, 1x 2TB SN850X, ASUS TUF 4080 SUPER 16GB

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

…jag minns och har blivit bränd tidigare, har köpt de flesta BF sedan 1942 men nu får det räcka..

Finns få sämre utgivare än EA

Visa signatur

Krusidullen är stulen

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

AMD Ryzen 5 7600X - ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI - Asus ROG 5080 Astral - Corsair Vengeance 32 GB 6000 MHz CL30 - WD Black SN850X 1TB - Crucial P310 1TB - Arctic Liquid Freezer III Pro 360 - NZXT C1200 - Antec Flux - Hitscan Hyperlight - Keychron K2 HE Wireless - Fosi Audio K5 Pro Gaming - Beyerdynamic DT 990

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nailed it

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

Ryzen 7 5700X3D | ASUS PRIME B550-PLUS | Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3600MHz CL18 | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G | Corsair RM1000e ATX 3.1 |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

heh

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Woop Woop

Får man hålla tummarna att man får en nyckel också

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Märks att jag inte spelat sedan bf3 😅

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

Rigg:
Chassi: Coolermaster NR200P | CPU: Intel Core i7 10700K | MB: Gigabyte Z490I AORUS ULTRA | GPU: GTX1080ti Stric OC | PSU: Corsair SF750 | OS: Windows 8.1 | RAM: 32GB Corsair Vengeance 3200MHz | SSD: 2x1TB M2 NVME | Monitor: Acer Predator XB271HU

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag är redo för striden.

Senast redigerat
Visa signatur

XFX Speedster Merc 310 7900 XTX
Ryzen 7 5800X3D
Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz 32GB
LG 27GS85Q 27" 1440p
MSI G244F 25" 1080p

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har ej ägt en speldator på 3 år, då barn och annat kommit före. Låter ödet avgöra om jag ska köpa en ny PC inför bf6 eller ej. Får jag en nyckel och får en plats i Slaget så står denna veteran redo för strid!

Visa signatur

Citera mig tack, så jag vet att du svarat.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

Galleriet: Dynamic Black Chassi: Lian-Li O11 Dynamic & custom loop CPU: AMD Ryzen 5600X RAM: GSkill Trident Z 32GB Moderkort: Gigabyte X570S Auros Master GPU: EVGA RTX 3080 XC3 SSD: Samsung 970 EVO 500GB PSU: Seasonic PX850

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

R7 5800X | Asus ROG Strix X570-I Gaming | 16 GB RAM | RTX 3080 | 2 TB SSD | CM NF200P | Corsair SF600

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

ROG Strix Z790-E/Intel i7 13700K/Noctua NH-U12A Chromax/MSI RTX 4080 Suprim X/32GB Corsair vengeance 6200mhz/Lian Li 217/Seasonic Vertex 850/ Wobkey Crush80
Alienware AW3423DWF/Klipsch R-41PM/G-Pro X Superlight/Fiio FT1

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt. Bertrand Russell

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

attans

Visa signatur

AMD Ryzen 5800X3D | Asus RTX 3080 TUF OC | Asus ROG Strix x470-F | 32GB 3600mhz | 500GB EVO 970 M.2 | 1TB 860 QVO | HX1000v2 |Asus ROG XG27AQDMG | Asus ROG PG279Q | MSI MAG401QR | Keychron Q1 | Pulsar Xlite V3 | Cloud III wireless | Bambu Lab P1S

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Stay frosty

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

bah, missade en, hade frågan varit vilken missil "flyger" du i förstapersons läge hade det varit mera klart

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Inte så seriöst att ta tävlingen via quiz när man så enkelt kan fuska till sig full pot.

Visa signatur

CPU: AMD Ryzen 7 9800x3D | GPU: Asus Prime 5070 Ti OC | Mobo: Asus ROG Strix B650E-F | RAM: 32GB Kingston FURY Beast 6000MHz CL30 | M.2 2 x Kingston FURY Renegade 2TB | SSD: Samsung 860 EVO 1TB | PSU: Phanteks AMP GH 850W ATX 3.1 | Kylare: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Chassi: Lian Li LANCOOL 216 RGB | Monitor 1: Samsung Odyssey G8 G80SD | Monitor 2: Lenovo Legion Y27q-20 | Tangentbord: Mountain Everest Max MX Brown | Mus: Glorious PC Gaming Race Model I | Hörlurar: Sennheiser HD 560S

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tusan missade två
Men men. Roligt Quiz i alla fall

Visa signatur

Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Någon slarvmiss... Men 14 får man väl vara nöjd med i och med att man inte spelade bf 2142 så kunde inte något om de frågorna.

Visa signatur

- Dator, Mus, Tangentbord och skärm.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Överraskande många rätt då jag har noll intresse av Battlefield numera och inte spelat sen Battlefield 2 (alltså 20 år sedan).

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

tusan

Visa signatur

RTX 5070 TI Asus Rog Strix OC|12th i7 12700KF 4.70GHZ OC|32GB RAM|1 NVME SSD 2 Sata SSD.
Lian Li Fans| Corsair AIO|PSU ASUS ROG Strix 1000W Platinum.
Wooting 80he Keyboard|Steelseries Pro Superlight.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Snittet var 11,97...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hade varit lite roligare om det inte var precis samma frågor som på FZ

Visa signatur

Ryzen 9800X3D | RTX 4090 TUF | 64GB 6000CL30 | ASRock X870E Nova
Asus PG42UQ | Icemat v1 | Logitech G502X | Ducky Premier MX Blue

Redigera
Citera flera Citera
1 2
Skriv svar