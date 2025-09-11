Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Quiz: Battlefield – Briljera och vinn plats i Slaget
megalex
Medlem ★
●
Visa signatur
folding@sweclockers
Gaming: AMD RYZEN 9800X3D @ 5.4GHz, AORUS X870 ELITE ICE, , 2x16GB 6000MHz DDR5 BEAST, 1x 2TB SN850X, ASUS TUF 4080 SUPER 16GB
SuperSverker
Medlem ★
●
Visa signatur
Krusidullen är stulen
andreasa64
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen 5 7600X - ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI - Asus ROG 5080 Astral - Corsair Vengeance 32 GB 6000 MHz CL30 - WD Black SN850X 1TB - Crucial P310 1TB - Arctic Liquid Freezer III Pro 360 - NZXT C1200 - Antec Flux - Hitscan Hyperlight - Keychron K2 HE Wireless - Fosi Audio K5 Pro Gaming - Beyerdynamic DT 990
monoleg
Medlem ★
●
H2kL33t
Medlem
●
Visa signatur
Ryzen 7 5700X3D | ASUS PRIME B550-PLUS | Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3600MHz CL18 | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G | Corsair RM1000e ATX 3.1 |
Joppis
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz
Shiftypants
Medlem ★
●
WaCo2006
Medlem
●
DevilsDad
Medlem ★
●
tiieempu
Medlem
●
Visa signatur
Rigg:
Chassi: Coolermaster NR200P | CPU: Intel Core i7 10700K | MB: Gigabyte Z490I AORUS ULTRA | GPU: GTX1080ti Stric OC | PSU: Corsair SF750 | OS: Windows 8.1 | RAM: 32GB Corsair Vengeance 3200MHz | SSD: 2x1TB M2 NVME | Monitor: Acer Predator XB271HU
skrallta
Medlem
●
lilvurten
Medlem
●
Senast redigerat
Visa signatur
XFX Speedster Merc 310 7900 XTX
Ryzen 7 5800X3D
Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz 32GB
LG 27GS85Q 27" 1440p
MSI G244F 25" 1080p
SwedZi
Medlem ★
●
Visa signatur
Citera mig tack, så jag vet att du svarat.
maniac
Medlem ★
●
Visa signatur
Galleriet: Dynamic Black Chassi: Lian-Li O11 Dynamic & custom loop CPU: AMD Ryzen 5600X RAM: GSkill Trident Z 32GB Moderkort: Gigabyte X570S Auros Master GPU: EVGA RTX 3080 XC3 SSD: Samsung 970 EVO 500GB PSU: Seasonic PX850
Obskyr
Medlem
●
PreacherMan
Medlem ★
●
Visa signatur
R7 5800X | Asus ROG Strix X570-I Gaming | 16 GB RAM | RTX 3080 | 2 TB SSD | CM NF200P | Corsair SF600
Flutters
Medlem ★
●
Visa signatur
ROG Strix Z790-E/Intel i7 13700K/Noctua NH-U12A Chromax/MSI RTX 4080 Suprim X/32GB Corsair vengeance 6200mhz/Lian Li 217/Seasonic Vertex 850/ Wobkey Crush80
Alienware AW3423DWF/Klipsch R-41PM/G-Pro X Superlight/Fiio FT1
pjäxa
Medlem
●
Visa signatur
The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt. Bertrand Russell
Adnerhill
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen 5800X3D | Asus RTX 3080 TUF OC | Asus ROG Strix x470-F | 32GB 3600mhz | 500GB EVO 970 M.2 | 1TB 860 QVO | HX1000v2 |Asus ROG XG27AQDMG | Asus ROG PG279Q | MSI MAG401QR | Keychron Q1 | Pulsar Xlite V3 | Cloud III wireless | Bambu Lab P1S
Stickycake
Medlem
●
Maceor
Medlem
●
Beijing
Medlem ★
●
Visa signatur
CPU: AMD Ryzen 7 9800x3D | GPU: Asus Prime 5070 Ti OC | Mobo: Asus ROG Strix B650E-F | RAM: 32GB Kingston FURY Beast 6000MHz CL30 | M.2 2 x Kingston FURY Renegade 2TB | SSD: Samsung 860 EVO 1TB | PSU: Phanteks AMP GH 850W ATX 3.1 | Kylare: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Chassi: Lian Li LANCOOL 216 RGB | Monitor 1: Samsung Odyssey G8 G80SD | Monitor 2: Lenovo Legion Y27q-20 | Tangentbord: Mountain Everest Max MX Brown | Mus: Glorious PC Gaming Race Model I | Hörlurar: Sennheiser HD 560S
kebab arne
Medlem
●
Mega-Dark
Medlem ★
●
Visa signatur
Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.
livsnjutaren
Medlem ★
●
Visa signatur
- Dator, Mus, Tangentbord och skärm.
Wolfkin
Medlem ★
●
Modda1337
Medlem
●
Visa signatur
RTX 5070 TI Asus Rog Strix OC|12th i7 12700KF 4.70GHZ OC|32GB RAM|1 NVME SSD 2 Sata SSD.
Lian Li Fans| Corsair AIO|PSU ASUS ROG Strix 1000W Platinum.
Wooting 80he Keyboard|Steelseries Pro Superlight.
SnakeBite
Medlem
●
Roughack
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 9800X3D | RTX 4090 TUF | 64GB 6000CL30 | ASRock X870E Nova
Asus PG42UQ | Icemat v1 | Logitech G502X | Ducky Premier MX Blue