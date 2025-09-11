Behöver hjälp att dela min Qnap NAS.

Hej

Om jag vill dela bara vissa mappar som han bara kan läsa från på min Qnap nas till min bror över internet med Qnap Cloud. Då behöver väll han ha ett Qnap konto och jag behöver bjuda in/lägga han som vän i mitt qnap konto?

Vill egentligen bara dubbelkolla/försäkra mig om det. För det är så jag tror jag behöver göra nämligen.

Jag har gjort en lokal gäst användare och gäst grupp som den ligger i på min NAS, men har bekymmer med att dela den användaren. Då senast när jag har försökt dela en gång (utan att han hade konto) så kom han in på mitt (admin)konto och kom då åt allt. Och det vill jag ju inte direkt.

Vill ju göra det så säkert och låst som möjligt, så risken att andra kommer åt/in är så liten som det går.

Sedan någon gång framöver så vill både jag och han (han har Synolygy) att våra NAS:ar ska ha våra bildmappar synkade mot varandra om det är möjligt. Men utan att jag kan se hans bilder och lika dant åt andra hållet.

LTT la upp en sådan video för några år sedan som visade hur man gjorde, men de hade två Synolygy och vi har det ju inte.

Men det får bli ett senare projekt. Nu vill jag bara lära mig hur jag lättast och säkrast delar.