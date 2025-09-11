PS5 digital edition 1TB - Oanvänd

Hej,

Jag säljer en PS5 Digital Edition som följde med ett bredbandköp från Tele2. Spelkonsolen är helt ny och obruten förpackning.

---------------------------------------------

Kan skickas mot förskottsbetalning,

Säljer till vem jag vill, när jag vill etc...

Budstart: 3500:-

Köp nu: 4500:-

Budgivning slutar på lördag den 13/09 kl20. (OBS! Budgivning sker i tråden!)

Finns i Kungsholmen/Stockholm

..//Ulas

