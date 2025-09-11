PS5 digital edition 1TB - Oanvänd

Ulash
Hej,
Jag säljer en PS5 Digital Edition som följde med ett bredbandköp från Tele2. Spelkonsolen är helt ny och obruten förpackning.
---------------------------------------------
Kan skickas mot förskottsbetalning,
Säljer till vem jag vill, när jag vill etc...
Budstart: 3500:-
Köp nu: 4500:-
Budgivning slutar på lördag den 13/09 kl20. (OBS! Budgivning sker i tråden!)
Finns i Kungsholmen/Stockholm
..//Ulas
