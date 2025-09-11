Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Uppdatera gammal burk till win 11, ens värt att tänka på?

Uppdatera gammal burk till win 11, ens värt att tänka på?

En bekant ville ha hjälp med att installera Win 11 på en dator med en i5-3570 och ett Asus P8Z68-V. Är detta ens görbart?!

Ja fan de går

Installera på gamla surfdatorn, har en fx-6300 cpu från 2012 el nått. 16gb ram.
Vet inte om det skulle bli segt som fan med bara 8 gb ram el mindre, kanske värt att tänka på.

w11 24h2 https://imgur.com/a/old-PHdXcjn

Hur blir d med tpm i framtiden då, behöver man extern modul lr kan man skita i d numera?

Även om det går med Rufus nu så är det ju alltid en risk att en Windows Update återställer saker i framtiden som ställer till det. Om det inträffar får man kanske göra en ominstallation igen med nyare installationsfiler.

Skrivet av Quim:

Hur blir d med tpm i framtiden då, behöver man extern modul lr kan man skita i d numera?

Det kan man inte veta, just nu går det att kringgå med t ex Rufus.

Men ligger man kvar på win 10 får man garanterat inga nya uppdateringar med win 11 kommer det kanske fortsätta snurra på smärtfritt.

Sen är det ju en väldigt gammal cpu så vet inte riktigt hur bra win11 kommer snurra.

Skrivet av Ragnvlad:

En bekant ville ha hjälp med att installera Win 11 på en dator med en i5-3570 och ett Asus P8Z68-V. Är detta ens görbart?!

Win11 vill helst 8GB eller mer internminne, mina datorer verkar vilja ha 6-8GB bara av att starta.
Har man 4 i burken=dålig idé.

Vad är syftet med datorn? Om bara surfa på nätet, och Windows inte går längre. Well, då byter man till nåt annat. Linux Mint t.ex.

Om man absolut vill köra Windows, så bör man ju ha en dator som pallar. TPM är ju ett artificiellt krav, men RAM-minne är inte det. Eller hårddisk-utrymme. Eller CPU-hastighet.
Mycket går att göra, men vill man? Det går att köra Doom på en gräsklippare, men... https://www.husqvarna.com/se/utforska-och-upptack/nyheter-och-media/kultspelet-doom-lanseras-globalt-pa-husqvarnas-robotgrasklippare/

Jag har typ en sådan dator. Funkar rätt ok. Man får kolla att ens grafikkort inte är supergammalt kanske, och kan bör ha 8GB ram och givetvis en SSD. Installerade med Rufus. Kanske bör man vänts tills årets stora uppdatering av Win 11 strax släppts.

