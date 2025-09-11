Uppdatera gammal burk till win 11, ens värt att tänka på?

Skrivet av Quim: Hur blir d med tpm i framtiden då, behöver man extern modul lr kan man skita i d numera? Gå till inlägget

Det kan man inte veta, just nu går det att kringgå med t ex Rufus.

Men ligger man kvar på win 10 får man garanterat inga nya uppdateringar med win 11 kommer det kanske fortsätta snurra på smärtfritt.

Sen är det ju en väldigt gammal cpu så vet inte riktigt hur bra win11 kommer snurra.