Bilden dör efter 10 sek?

kefflon
Medlem
●
Hej, har en PC som stänger av skärmen efter 10 sekunder.
Har en gammal skärm med VGA och en VGA till HDMI adapter.
När jag drar ut och sätter i HDMI kontakten funkar den igen, sen ger den upp.
VGA till HDMI adaptern är lite glapp vid HDMI stiftet.
Hur felsöker jag bäst?
Mobo: AMD ASROCK FM2A85X-ITX
Cpu: AMD A10-6800K CPU A10-Series Quad-Core 4.1GHz 4M 100W Socket FM2
RAM: HyperX Savage 16GB (2x8GB) / 2400MHz / DDR3 / CL11 / HX324C11SRK2/16
PSU: SilverStone 450w SFX form
Fläktar: Fram Corsair 120mm, bak Noctua NF-A6x25 PWM 60mm, AMD CPU-kylare.
GPU: GTX 1060 Aero
Du svarade på din egen fråga "VGA till HDMI adaptern är lite glapp vid HDMI stiftet."
||Fractal North XL||
Main system: Asus ROG Crosshair x670E Hero, AMD 9800X3D, 64GB DDR5 CL30, ASUS ROG Astral RTX 5090
||Nikon Z6ii, 24-200 f4-5.6|| 105 z macro f2.8||
Tack Vivace,
ska beställa en ny.
Fint med forum alltså.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.