Bilden dör efter 10 sek?

Hej, har en PC som stänger av skärmen efter 10 sekunder.

Har en gammal skärm med VGA och en VGA till HDMI adapter.

När jag drar ut och sätter i HDMI kontakten funkar den igen, sen ger den upp.

VGA till HDMI adaptern är lite glapp vid HDMI stiftet.

Hur felsöker jag bäst?

Mobo: AMD ASROCK FM2A85X-ITX

Cpu: AMD A10-6800K CPU A10-Series Quad-Core 4.1GHz 4M 100W Socket FM2

RAM: HyperX Savage 16GB (2x8GB) / 2400MHz / DDR3 / CL11 / HX324C11SRK2/16

PSU: SilverStone 450w SFX form

Fläktar: Fram Corsair 120mm, bak Noctua NF-A6x25 PWM 60mm, AMD CPU-kylare.

GPU: GTX 1060 Aero