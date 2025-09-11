Öronsnäckor sprakar i Alcatel1 enbart

Jag har ett par ganska nya scullcandy öronsnäckor värde 79 kr som har börja spraka så fort dom

sätts in i hörlursuttag på telefonen Alcatel 1, det sker däremot inte med förlängningssladd till dator, varför vet jag ej.

Det sprakar inte i andra öronsnäckor, alltså är det inte telefonen heller

Vad kan fixa detta? eller kan jag använda garantin och få dessa byta mot nya?