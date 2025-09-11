Öronsnäckor sprakar i Alcatel1 enbart

Kloppstock
Medlem
●
Senast redigerat
Jag har ett par ganska nya scullcandy öronsnäckor värde 79 kr som har börja spraka så fort dom
sätts in i hörlursuttag på telefonen Alcatel 1, det sker däremot inte med förlängningssladd till dator, varför vet jag ej.
Det sprakar inte i andra öronsnäckor, alltså är det inte telefonen heller
Vad kan fixa detta? eller kan jag använda garantin och få dessa byta mot nya?
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.