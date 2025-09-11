RTX 2080 AORUS 8GB – Gamingkraft nära RTX 3060 Ti!

eskrivning

Säljer mitt Gigabyte GeForce RTX 2080 AORUS 8GB då jag nyligen uppgraderat.

Kortet fungerar helt felfritt, har aldrig överklockats och är väl omhändertaget.

🔹 Skick: Mycket bra – alltid använt i stationär dator, rök- och djurfritt hem.

🔹 Tillbehör: Originalkartong medföljer, samt digitalt kvitto (inköpt 2019-04-29).

🔥 Prestanda & Benchmarks (för dig som vill veta vad kortet klarar)

✅ Cyberpunk 2077 (High, 1080p) – ca 75–85 FPS

✅ Apex Legends (High, 1080p) – 140+ FPS

✅ Call of Duty: Warzone (High, 1080p) – ca 100–120 FPS

✅ Red Dead Redemption 2 (High, 1080p) – ca 80 FPS

✅ Klarar även 1440p i de flesta moderna spel med stabil FPS

⚡ Jämförelse: RTX 2080 presterar fortfarande snarlikt RTX 3060 Ti, men till ett mycket lägre pris.

💡 Varför köpa detta kort?

Du får hög prestanda till lägre pris än nyare kort i samma klass.

Perfekt för gaming i 1080p & 1440p, samt streaming eller arbete med grafik/rendering.

Originalkartong(se bilder) och kvitto ingår.

tänkte vi kör budgivning till måndag 18:00

