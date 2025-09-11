RTX 2080 AORUS 8GB – Gamingkraft nära RTX 3060 Ti!

shadowhearth
Säljer mitt Gigabyte GeForce RTX 2080 AORUS 8GB då jag nyligen uppgraderat.
Kortet fungerar helt felfritt, har aldrig överklockats och är väl omhändertaget.
🔹 Skick: Mycket bra – alltid använt i stationär dator, rök- och djurfritt hem.
🔹 Tillbehör: Originalkartong medföljer, samt digitalt kvitto (inköpt 2019-04-29).
🔥 Prestanda & Benchmarks (för dig som vill veta vad kortet klarar)
✅ Cyberpunk 2077 (High, 1080p) – ca 75–85 FPS
✅ Apex Legends (High, 1080p) – 140+ FPS
✅ Call of Duty: Warzone (High, 1080p) – ca 100–120 FPS
✅ Red Dead Redemption 2 (High, 1080p) – ca 80 FPS
✅ Klarar även 1440p i de flesta moderna spel med stabil FPS
⚡ Jämförelse: RTX 2080 presterar fortfarande snarlikt RTX 3060 Ti, men till ett mycket lägre pris.
💡 Varför köpa detta kort?
Du får hög prestanda till lägre pris än nyare kort i samma klass.
Perfekt för gaming i 1080p & 1440p, samt streaming eller arbete med grafik/rendering.
Originalkartong(se bilder) och kvitto ingår.
tänkte vi kör budgivning till måndag 18:00
