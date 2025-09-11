Problem med hastighet på dator

Hej!

Jag märkte idag när jag skulle ladda ner ett spel via Steam att det gick långsamt(i min mening). Så på grund av detta så börja jag kontrollera lite olika saker gällande hastighet på nätverket. Jag upptäckte då att jag får ut ca 95/95 Mbits via Bredbandskollen. Det jag har genom Telia ska vara 300/300.

Så efter att ha provat lite olika saker(starta om routern/dra kabel från dator direkt till uttaget i väggen, prova annan kabel och kört igenom lite uppdateringar) så tänkte jag att felet ligger hos Telia. Jag kontrollerade ev. driftstörningar och var påväg att ringa deras kundtjänst. Men innan jag gjorde det, vill jag kika en annan enhet. Så tog upp telefonen som är ansluten till Wi-Fi, och givetvis så får man ut strax under 300/300 på mobilen..

Så nu är jag helt lost. Vad är det som kan orsaka att jag får ut så låg hastighet på min stationära dator? Felet ligger ju uppenbarligen i datorn.

Ser under Nätverk och Internet>Ethernet att det står "Aggregerad länkhastighet 100/100 (Mbps), om detta skulle kunna vara någon indikation?

Tacksam för all hjälp!