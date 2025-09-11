Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Problem med hastighet på dator

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Problem med hastighet på dator

Hej!

Jag märkte idag när jag skulle ladda ner ett spel via Steam att det gick långsamt(i min mening). Så på grund av detta så börja jag kontrollera lite olika saker gällande hastighet på nätverket. Jag upptäckte då att jag får ut ca 95/95 Mbits via Bredbandskollen. Det jag har genom Telia ska vara 300/300.

Så efter att ha provat lite olika saker(starta om routern/dra kabel från dator direkt till uttaget i väggen, prova annan kabel och kört igenom lite uppdateringar) så tänkte jag att felet ligger hos Telia. Jag kontrollerade ev. driftstörningar och var påväg att ringa deras kundtjänst. Men innan jag gjorde det, vill jag kika en annan enhet. Så tog upp telefonen som är ansluten till Wi-Fi, och givetvis så får man ut strax under 300/300 på mobilen..

Så nu är jag helt lost. Vad är det som kan orsaka att jag får ut så låg hastighet på min stationära dator? Felet ligger ju uppenbarligen i datorn.

Ser under Nätverk och Internet>Ethernet att det står "Aggregerad länkhastighet 100/100 (Mbps), om detta skulle kunna vara någon indikation?

Tacksam för all hjälp!

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har det skett några ändringar på dator el router på senaste tiden?
Vad har du för nätverkskort? Har du testat uppdaterat drivrutiner?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av monoleg:

Har det skett några ändringar på dator el router på senaste tiden?
Vad har du för nätverkskort? Har du testat uppdaterat drivrutiner?

Gå till inlägget

Inte skett något specifikt på datorn vad jag märkt. Bytte router för kanske 2 månader sen.

Osäker vad för nätverkskort, men mobo är: ASUS PRIME Z690-P D4 (DDR4)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Första jag hade kollat är i nätverksinställningar och om ditt nätverkskort faktiskt är inställt på i alla fall 1gbit och inte ligger och tuggar på 100mbit.

Visa signatur

MSI B650 Gaming Plus WIFI - Ryzen 7 7800X3D - XFX 7900 XT - Corsair 32GB DDR5 6000MHz CL36 - Fractal Design Meshify 2 Compact - Gigabyte Ultra Durable 850W

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Du får bara 100Mbps mot routern om det är vad som står under Ethernet. Hur länge har du haft 300/300 från Telia?

Det du borde prova är att koppla direkt i routern och skippa uttaget i väggen så utesluter du en felkälla.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Mormis:

Första jag hade kollat är i nätverksinställningar och om ditt nätverkskort faktiskt är inställt på i alla fall 1gbit och inte ligger och tuggar på 100mbit.

Gå till inlägget

Hur kontrollerar jag detta? Ser under Nätverk och Internet>Ethernet att det står "Aggregerad länkhastighet 100/100 (Mbps). Är det detta? Och hur ändrar jag ev. inställningar. Kan inte se något alternativ.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Device manager > Network adapter > properties > advanced tab > välj speed and duplex > value sedan ändra

* el följ denna guide: https://www.windowsdigitals.com/change-ethernet-status-speed-...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Yazem:

Hur kontrollerar jag detta? Ser under Nätverk och Internet>Ethernet att det står "Aggregerad länkhastighet 100/100 (Mbps). Är det detta? Och hur ändrar jag ev. inställningar. Kan inte se något alternativ.

Gå till inlägget

Testa en annan kabel. Vad har du för router? Kan den ens klara 1000 mbit trådat?

Visa signatur

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Detta brukar i 9 fall av 10 bero på att nätverkskabeln är trasig eller att kontakten i någon ände av den glappar.

Om inte alla ledare i kabeln har kontakt till fullo, så sjunker hastigheten automatiskt från 1 gigabit till 100 megabit.

Visa signatur

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | Acer Predator X34

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Provade med en annan dator rakt in i routern och såg då att det funka. Testade sen den datorn i de olika uttagen som finns i lägenheten och blev direkt att det åkte ner till strax under 100/100.

Kollade sen kabeln från routern till väggen(sen som ger internet ut i rummen) och såg då att den bara hade 4st "kablar".. Bytte kabel där och nu funkar det som det ska! Tack för all eran hjälp!!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar