Jag byggde Polarisaudit själv – nu behöver jag din ärliga feedback

Hej!

Jag har byggt Polarisaudit.com – ett verktyg som automatiskt skannar din hemsida för att hitta problem med:

- GDPR

- Webbtillgänglighet

- Säkerhet

Varje månad får du en rapport som förklarar vad som är fel och hur du kan fixa det. Målgruppen är småföretag som vill slippa tekniskt krångel och dyra konsulter.

Jag lanserar snart och vill gärna höra din ärliga feedback:

- Skulle du använda en sådan tjänst?

- Saknas något? Eller är det för mycket på en gång?

Vill du testa? Skapa ett konto och använd testkortet 4000 0566 5566 5556 (fyll resten med valfri info).

Tack för att du tar dig tid!