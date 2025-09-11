Lanserar Polarisaudit – vad tycker du om mitt verktyg för GDPR, tillgänglighet och säkerhet?

Hej!

Har lagt ner några veckor på polarisaudit.com – en tjänst där du kan skanna din hemsida för att se om den har några problem med GDPR, Webtillgänlighet, eller Säkerhet.

Hemsidan skannas sen varje månad och du får en rapport med bakgrund till vad problemet innebär och konkreta förslag på hur det kan fixas. Målgruppen är små företag som inte har så stor budget, men vill slippa behöva ta sig igenom alla saker att tänka på själva.

Har arbetat på projektet själv, målet är att försöka lansera hemsidan på riktigt i slutet av månaden.

Känner att jag blivit "hemma-blind" till mitt egna project. Jag tror att det har stark potential att bli något en dag. Men feedback och konstruktiv kritik är varmt välkommen och väl behövd.

Är framförallt nyfiken på att höra vad ni tror om:

- Om du driver ett litet företag – skulle du betala X kr/mån för att slippa oroa dig för GDPR, tillgänglighet och säkerhet?

- Saknar den några funktioner? Eller, kanske den försöker göra för mycket?

För den som vill testa lite på djupet, går det att skapa konto och betala med ett fejk kort 4000 0566 5566 5556 - resten av fälten kan fyllas i med slumpmässig information.

Testa gärna och berätta vad som var bra, vad som var oklart och vad som saknas.