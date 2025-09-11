Fractal Design North Vit Mesh

Säljer ett oanvänt* Fractal Design North i originalförpackning,

* Köpte in ett North TG för att byta av min befintliga mesh sidopanel till glas då Fractal inte säljer det separat som tillbehör. Meshpanel + fläktbracket har använts i 2 år men är i toppskick.

