Garderobsrensning

Allt ska bort!

Bud + frakt gäller. Kan även hämtas i Nacka eller mötas upp på Södermalm.

- Paket med Gigabyte H97N-WIFI, i7-4770k (utan box) och 16GB Corsair XMS3 1600MHz CL11

- i5-4670 (utan box)

- Pentium G3220 (med box)

- Celeron G5905 (med box)

- MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X

- ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini

- Corsair Force 120GB

- Corsair Force GT 60GB

- 4 st Noctua NF-P12

- Phanteks Universal Fan Controller

Även en tidig intressekoll på ett bygge som ska bort om ca 3 veckor när alla nya delar har landat. Endast avhämtning, skicka ett DM om du är intresserad.

Chassi: Fractal Design Define Nano S

PSU: Fractal Design Ion+ 660P

MB: Gigabyte Z590I AORUS ULTRA

CPU: i5-11400f + be quiet! Dark Rock

RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz CL16

GPU: ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC Edition

Läs hela annonsen här