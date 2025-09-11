Garderobsrensning

mtntwg
Allt ska bort!
Bud + frakt gäller. Kan även hämtas i Nacka eller mötas upp på Södermalm.
- Paket med Gigabyte H97N-WIFI, i7-4770k (utan box) och 16GB Corsair XMS3 1600MHz CL11
- i5-4670 (utan box)
- Pentium G3220 (med box)
- Celeron G5905 (med box)
- MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
- ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini
- Corsair Force 120GB
- Corsair Force GT 60GB
- 4 st Noctua NF-P12
- Phanteks Universal Fan Controller
Även en tidig intressekoll på ett bygge som ska bort om ca 3 veckor när alla nya delar har landat. Endast avhämtning, skicka ett DM om du är intresserad.
Chassi: Fractal Design Define Nano S
PSU: Fractal Design Ion+ 660P
MB: Gigabyte Z590I AORUS ULTRA
CPU: i5-11400f + be quiet! Dark Rock
RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz CL16
GPU: ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC Edition
100kr + frakt för
Paket med Gigabyte H97N-WIFI, i7-4770k (utan box) och 16GB Corsair XMS3 1600MHz CL11
