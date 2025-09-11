Har ALDRIG haft en AIO pump! Kräver den något underhåll?

swenorth1
Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070 XT, 32GB DDR5, 4 TB SSD, Windows 11 Home
Dell 32" Pro Plus P3225QE IPS 4K USB-C
När man kollar lite trådar här så fick jag lite ångest efter ha läst alla olika problem med AIO pumpar men tyvärr läste jag det efter jag skaffat det. Naturligtvis gav även den ifrån sig mystiska knattrande ljud lite då och då men verkar kanske ha försvunnit nu.
Kräver den något underhåll?
Har denna: Phanteks Glacier One 240M25 Komplett Edition
Inte så länge du låter den vara, oljudet du hörde var antagligen en luftbubbla eller två som nu rört sig till toppen av din loop, förhoppningsvis någonstans i din radiator. Eventuellt så kommer den förlora nog mycket vätska att den fungerar sämre men då talar vi många år
