Efter virus på datorn, behöver jag nu återställa min telefon?

Hej,

Jag satt och funderade och blev lite nojig. Jag hade virus på datorn. Så jag gjorde en fabriksåterställning på datorn så den startade på ett nytt liv. Nu till vad jag undrar över. Behöver jag också fabriksåterställa min iphone?

Jag var inloggad på chrome på datorn och är även inloggad på mitt Google konto på telefonen. Jag var även inloggad på min mejl i Chrome på datorn, och jag är inloggad på min mejl i telefonen. Kan detta, att jag är inloggad på samma konton vara något oroande?

Finns något annat som kan göra att något kommit till min telefon?

Jag märker inget på min telefon, att något är långsamt eller inte fungerar, utan jag nojar bara i huvudet.

Tack för hjälpen på förhand.

(Har jag lagt inlägget i fel forumdel så får det gärna flyttas)