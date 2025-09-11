Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Uppgradering av Dator, Budget runt 15k.

Köpte min dator för 4 år sen på Komplett och nu tänkte jag ge den lite mer kräm så man klarar sig ett tag till.

Den hete då Komplett a160 Epic Gaming PC.

Specs som följer :

Svive Halo S650 Midi Tower

ASUS GeForce RTX3060Ti Dual Mini V2
Grafikkort, PCI Express 4.0, 8GB GDDR6

AMD Ryzen 7 5800X Processor

Corsair Vengeance RGB Pro Black, 3200MHz 16GB

WD BLACK SN750 SE 1TB

ASUS ROG Strix B550-F GAMING moderkort

Corsair TX650M, 650W PSU

Vill helst handla från Amazon.se
Vill kanske inte lägga mer än 15k.

Sälj datan och addera därefter pengarna på din budget.
Du får säkert så det räcker till en dator med 9800x3d, 5070ti/9070xt, 6000mhz cl30 ram etc

