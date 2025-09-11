Uppgradering av Dator, Budget runt 15k.

Köpte min dator för 4 år sen på Komplett och nu tänkte jag ge den lite mer kräm så man klarar sig ett tag till.

Den hete då Komplett a160 Epic Gaming PC.

Specs som följer :

Svive Halo S650 Midi Tower

ASUS GeForce RTX3060Ti Dual Mini V2

Grafikkort, PCI Express 4.0, 8GB GDDR6

AMD Ryzen 7 5800X Processor

Corsair Vengeance RGB Pro Black, 3200MHz 16GB

WD BLACK SN750 SE 1TB

ASUS ROG Strix B550-F GAMING moderkort

Corsair TX650M, 650W PSU

Vill helst handla från Amazon.se

Vill kanske inte lägga mer än 15k.