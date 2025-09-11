Telefoner, tangentbord och kontroller

Hej! Samlat på mig lite för många grejor så dags att göra sig av med några.

En Pixel 7a från november 2023. Funkar fint och utan skador, men synliga spår av användning. Kvitto går att ordna. Är GrapheneOS på den just nu, kan återställa på begäran. Bud från 1200:-

En Redmi Note 8 Pro från längre sen. Funkar fint, men gammal modell. Olåst bootloader. Bud från 200:-

Fiio KB3 Hifi Version. April 2024. Tangentbord med inbyggd Fiio KA13. Bytt tangenter, men orginal finns kvar i kartongen. Bud från 1000:-

Google Stadia Controller, utan chromecast. Uppgraderad till bluetooth läge. Bud från 200:-

Royal Kludge N80. Lågprofil mekaniskt tangentbord med displayratt. Nyköpt och oanvänt. Köptes för 859:- men vill någon ha det för 750ish kronor så slipper jag bråka med retur.

Nintendo Online Gamecube controller. Köptes i juni, använd en gång. Bud från 500:-

Föredrar avhämtning kring Solna/Centrala Stockholm, men frakt går nog ordna.

