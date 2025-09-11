Värdering av AM4-kit (5800X3D osv)

djupfryst_baby
Hej!
Vad skulle ni säga att följande AM4-kit är värt? Det som saknas för en komplett burk är chassi och GPU.
AMD Ryzen 7 5800X3D 3.4 GHz 100MB
https://www.inet.se/produkt/5304666/amd-ryzen-7-5800x3d-3-4-g...
Noctua NH-D15 chromax Svart
https://www.inet.se/produkt/5322764/noctua-nh-d15-chromax-sva...
MSI MEG B550 Unify
https://www.inet.se/produkt/1903401/msi-meg-b550-unify
G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 Trident Z Neo C
https://www.inet.se/produkt/5301869/g-skill-32gb-2x16gb-ddr4-...
Samsung 960 EVO 500GB
https://www.inet.se/produkt/4300302/samsung-960-evo-500gb
Corsair RM850x 850W v3
https://www.inet.se/produkt/6904964/corsair-rm850x-850w-v3
