Tips på bra OLED TV 70 tum plus

Tips på bra OLED TV 70 tum plus

Hej,
Som rubriken lyder så söker jag efter en ny TV för max 20k har kolla runt på OLED och är riktigt sugen på en sån men lite nojig för burn in, men har hört att det inte är så vanligt med de nya Oled, Jag kommer använda TV för allt möjligt från Spel till att kolla film. Har ni några rekomendationer på en bra TV för den Prislappen. Har kollat mest på LG och samsung LG C4 har vart nåt jag kollat på och verkar var intressant.

Kör på en LG C4
Var en här på forumet som fick ett jäkla bra erbjudande på den. Vet dock inte om det fortfarande finns kvar 🤔 Två appareter till priset av en typ 🙂

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1744851-lg-c4-77-lg-b4...

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=13470155

