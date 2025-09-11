Första datorbygget på många är. hur placera fläktar??

Hej

Köpt ett corsair 3500x

Sitter tre fläktar i från början som på bilden. Men jag köpte 3 extra fläktar utöver dem. Ska montera ihop datorn i helgen men funderade på hur man ska placera resterande 3 fläktar bäst i chassit?? Sist jag byggde dator för över 10-15år sen så hade man inte en massa extra fläktar i hela chassit så detta är nytt för mig.. Därav ber jag om hjälp. Ska man ha någon fläkt som suger in luft och någon som blåser ut luft ur chassit? Hur vet man om fläkten gör det ena eller andra? Går det bara vända dem eller hur funkar det?? Och var bör jag placera dem som sagt för bäst luftflöde?

Låter som världens noob men har byggt dator förr så vet hur man gör det men just hela den här grejen med typ 27 fläktar i chassin har jag inte koll på 😆😅😅