Undervoltning och kylning av 14600K i ASUS TUF Gaming B760-PLUS WiFi D4

Har bytt ut komponenter i min dator. Genom att ändra lite grand i BIOS går den typ 20C svalare eller nåt sånt, och därmed lite snabbare vid belastning.

De nya gästerna till partyt:

Intel Core i5 14600K

ASUS TUF Gaming B760-PLUS WiFi D4

Lexar Thor 3600 DDR4

De gamla trotjänarna som är kvar:

Noctua NH-U12P SE2 dual fan

Zalman Z9 plus ATX-chassi

3 SSD + 1 hårddisk

etc, dvs resten av min gamla dator undantaget moderkort, cpu och RAM.

Jag vet att Z790 hade varit ett "bättre" val, då 14600K går att överklocka. Z790 går säkert att undervolta bättre också. Jag vet också att DDR5 inte hade varit mycket dyrare. Och visst borde jag kanske haft vattenkylning. Osv. MEN, nu har jag det jag har, och provade temp och prestanda i Intel XTU och Cinebench 24. CPU-fläkt på max (det kommer jag inte att ha sedan).

Stock default BIOS: Kring 8000 i XTU. Lade inte exakt på minnet. Temp över 90C och throttlade Packet Max TDP (181W) och Max Current (200A) om jag tolkade allt rätt (ovan vid moderna moderkort). Geekbench 6 gav 2824/13281; Cinebench gav strax 100C och throttlade allt kändes det som, jag slutförde inte Cinebench.

Ökade Max TDP och Current, samt satte på XMP, bara för att se hur den gick som varmast, då drog den typ 220W eller nåt sånt (innan den snabbt throttlade) och slog i 100C. 7900 nånting i XTU, 1072 i Cinebench.

Så, dags att undervolta. På en del processorer, BIOS, moderkort, månfaser går det, andra inte. Men på mitt system verkar det delvis gå, tror jag. 0.05V skulle tydligen vara säkert enligt någon på Youtube. Så jag sänkte 0.075. Då låg jag vid belastning nere på 80-nånting i temp, slog inte i Max TDP, däremot fortfarade max Current ibland tror jag. Kring 8100 i XTU.

ChatGPT säger att jag ska disablea IA CEP, så det gör jag. Tempen ligger då i XTU kring 75C och ingenting throttlar, jag får ca 8400 i XTU. En smula bättre i Geekbench 6 multicore också, mest pga XMP gissar jag, 2850/15017.

Det här är ju lägre temp än jag hade i mitt förra system, med samma kylare och chassi, om än med överklockad i7 2600K. Cinebench som håller på en stund ligger på kring 85C och ger 1249 i resultat. Ibland slår det i nån Current limit, enda sättet att komma undan det verkar vara att slå på ASUS OC Profile i BIOS, till skillnad från Intel performance profile som är standard. Då drar datorn enligt XTU 5-10W mer i Cinebench men ger inget bättre resultat egentligen. Jag satte på Intel-profilen igen.

Så, vad är då problemet med att stänga av CEP? Ja, jag vet inte, har ingen aning. Datorn har inte kraschat eller något hur jag än gjort än så länge. I Cinebench verkar den ligga på 5.3GHz på alla 6 P-cores, mer kan jag inte begära av min burk känner jag.

Som synes har jag ett RX580, det här är ingen dator som kommer att CPU-pressas i spel; jag drar ner CPU-fläkten till standard eller silent och kör vidare.

Nu kommer en, mest för mig själv, mer långrandig motivering av mitt köp:

Har länge tänkt köpa typ ett billigt begagnat i7 8700K-system att ersätta mitt gamla i7 2600K-system med. Men inte hittat något fynd, och inte känt något stort behov (men min i7 2600K började bli för gammal för MacOS). Nu gick dock de mindre barnens gamla speldator sönder på nåt sätt, kraschade hela tiden och raderade sparfiler , Steam synkade upp ändringen till Cloud så sparfilen i ett spel försvann helt, ja ... det var ohållbart. Leta upp en begagnad dator till dem skulle ta för lång tid och kräva mer jobb än att jag flyttar över mitt överklockade i7 2600k-system till deras chassi, det blir en bra förbättring mot det P55 med i7 870 de hade tidigare. Och nu har den datorn även backup på sparfiler...

Så, då måste ju JAG ha ett nytt system...köpa begagnat brukar jag göra, men hade inte tid, och priserna ligger ofta lite för högt jämfört med nypriser tycker jag. Köper man billigaste moderkortet, minnet och CPUn är det ju ofta snabbare än lite "bättre" grejor med flera år på nacken. Så jag spanade runt.

Såg att några intel-CPU såldes med BF6, det verkade ju bra - BF6 har jag tänkt att köpa till tonårssonen (som har en egen dator), så knep jag en sådan skulle CPUn ju i praktiken kosta under tusingen. Och så ett billigt moderkort för typ 800 från Amazon och kanske begagnat DDR4-minne...det här blir bra... lämnade tillbaks ett tangentbord för 500kr jag köpt som jag inte var nöjd med (men egentligen tänkt behålla), sade upp Amazon Prime och fick 500 tillbaka (mest för prishöjning för att slippa reklam, men ändå...jag försöker ju motivera för mig att köpa ny hårdvara). Så, BF är väl värt 700, tangentbord 500, Amazon 500, det täcker ju processorn som jag därmed får "gratis" + att jag säkert handlar mindre på Amazon också. Blir en billig ny dator det här...kanske bara drygt tusingen i praktiken.

MEN, så sålde ju Elgiganten i5 14600K för 1649. Då vill man ju ha en sådan. Och då kan man inte köpa sämsta moderkortet, jag har haft ett Z77-kort av sämre snitt förut som throttlade när jag klockade upp den, och sen gick det med åren sönder (kanske pga överklockning som jag ändå fortsatte med), vill ha lite bättre grejor. Fattar att man ska ha ett Z790-kort för att överklocka 14600K. Men min kylning klarar aldrig det. Så då måste jag ha ny fläkt. Kanske vatten. Det klarar inte mitt chassi på ett bra sätt. Kostnaderna springer iväg om man ger sig åt det hållet. Siktar på ett B760 istället, och vill ha ett som har en bra chans att funka som Hackintosh, det ska även har vettig VRM, flera m2-platser, pcie-platser för Wifi och SATA om så behövs, USB som funkar med MacOS, etc. Återanvänder så mycket jag kan i datorn jag redan har. Ska man i varje led plocka lite bättre än jag valde (Moderkort, RAM, Kylning - och kanske chassi) blir det en kostnad jag inte kan motivera för det behov jag har.

Prisex: Moderkort ASUS (Amazon) 1303; minne Lexar Thor DDR4 (Amazon) (737 med rabatt 100kr), CPU (Elgiganten) 1649 = 3689 ; drar man ifrån BF6 blir det runt 3000 för en riktigt fet uppgradering av datorn. Kryddar man (som jag gör, för mig själv) med att ha lämnat tillbaks tangenbordet + sagt upp Amazon så betalar jag (i mina ögon) 2000kr för den här uppgraderingen i7 2600K -> i5 14600K.

Alternativet, att skaffa ett Z790 för kring 2000, CPU 1649, DDR5-minne för runt 1000, kylning - 500-1000 beroende på lösning, säg 750, hade ju blivit ca 5400. Dra bort BF6 och samma saker som ovan, och jag landar på 1700 mer. Dvs, ca 3700 istället för 2000, nästan dubbelt så dyrt. Roligare? Jae, kanske. Och hade jag byggt en "gamingdator" för 20 000 hade ju skillnaden inte spelat någon roll, självklart hade jag valt z790 och DDR5 då. Jag hade dock egentligen inte alls planerat att köpa datorgrejor just nu.

Men oavsett känns detta väldigt mycket bättre och roligare än att leta upp ett begagnat system att ersätta det nu barnen fick.

Räknar vi med att jag annars hade fått lägga minst 1000kr på en begagnad dator till barnen, kanske 2000, fick jag ju den här uppgraderingen nästan gratis. Visst får man räkna så?