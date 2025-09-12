Musproblem i linux

danedi
2x Xeon E5-2699 v4, 256gb Quad Channel RAM, 2x nVIDIA 980ti
----
AMD Ryzen 5950X, 128gb Dual Channel RAM, 2x AMD 6900XT
----
Massiv amiga och 3dfx-samling.
Har en Xtrify nu, men fick hjälp på detta forum för kanske tjugo år sedan (överdrift) och jag hade samma problem med en Logitech G300 som jag har med min nya Xtrify, när man bootar så stannar hela systemet på polling och säger att device inte funkar, och sen funkar allt. om jag kör void så har man inga problem alls och allt bootar på under 9 sekunder, men jag avskyr dessa 22 sekunder av polling i fedora och debian, nån som vet bättre varför det funkar i void?
Tack på förhand.
man skulle lägga till nått i grub. sen funkade allt.
