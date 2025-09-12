Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

Musproblem i linux

Musproblem i linux

Har en Xtrify nu, men fick hjälp på detta forum för kanske tjugo år sedan (överdrift) och jag hade samma problem med en Logitech G300 som jag har med min nya Xtrify, när man bootar så stannar hela systemet på polling och säger att device inte funkar, och sen funkar allt. om jag kör void så har man inga problem alls och allt bootar på under 9 sekunder, men jag avskyr dessa 22 sekunder av polling i fedora och debian, nån som vet bättre varför det funkar i void?

Tack på förhand.

man skulle lägga till nått i grub. sen funkade allt.

