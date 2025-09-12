Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Apples mobilkrets piskar AMD och Intel i Geekbench

Melding Plague

Apples mobilkrets piskar AMD och Intel i Geekbench

A19 Pro får högre enkeltrådat resultat i Geekbench än bland annat Ryzen 9 9950X3D.

Läs hela artikeln här

Medlem

Imponerande, men vad ska man som Apple-användare göra med all denna enkeltrådade kraft?

Chassi: Corsair 4000D - Moderkort: ASUS ProArt B650-Creator - CPU: AMD Ryzen 7800X3D - CPU-kylning: EK-AIO Elite 360 D-RGB - GPU: ASUS Prime, RTX 4070 Super. Minnen: Kingston Fury Beast 32GB @ 6000 MT/s - Lagring: Kingston Fury Renegade 2 TB. PSU: Corsair RM750e

Medlem

Det påminner lite om alla 0-100 (0-60Mph) videor som kom när Tesla slog igenom.

Det var såklart jättekul, men det har/hade ingen praktisk betydelse, och Teslas försäljning idag är...vad den är.

Medlem

Med tanke på att 99% av alla användare skulle klara sig med prestandan man fick för 10 år sen så känns detta ganska "meeh" hade varit extremt mycket mer intressant om prestandan istället hade varit 20-30% sämre än förra generationen men extremt mycket mer energi effektiv!

Medlem

Hur står den sig emot M4 som deras bättre iPad har?

Jag själv har en iPad M4 PRO och man skulle kunna tro att den är så inihelvete snabb men i verkligheten så inget en helt random person ens skulle notera utan tro det var en billig iPad om tangentbordet ej är inkopplad. Dessutom lite komisk att jag behöver starta om den varannan vecka för att original tangentbordet ej ska lagga osv.

Så jag påstår att behov av bättre prestanda finns, men det finns också behov av att inte slösa pengar i onödan. Alltså alla behöver inte köpa en mobil för över 20 000kr, däremot skulle nog en väldigt stor del av befolkningen märka skillnad på dessa och de billiga.

Medlem
Skrivet av Metric:

Imponerande, men vad ska man som Apple-användare göra med all denna enkeltrådade kraft?

Det undrar jag också när folk köper dyra telefoner (allt över 3000kr) medan jag har en low end från flera år sedan. Däremot kan jag inte säga det inte alls stör mig att folks mobiltelefoner är snabbare än min dator haha.

Medlem
Skrivet av Metric:

Imponerande, men vad ska man som Apple-användare göra med all denna enkeltrådade kraft?

Se till att vardagliga saker går snabbt.

