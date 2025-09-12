Apples mobilkrets piskar AMD och Intel i Geekbench

Hur står den sig emot M4 som deras bättre iPad har?

Jag själv har en iPad M4 PRO och man skulle kunna tro att den är så inihelvete snabb men i verkligheten så inget en helt random person ens skulle notera utan tro det var en billig iPad om tangentbordet ej är inkopplad. Dessutom lite komisk att jag behöver starta om den varannan vecka för att original tangentbordet ej ska lagga osv.

Så jag påstår att behov av bättre prestanda finns, men det finns också behov av att inte slösa pengar i onödan. Alltså alla behöver inte köpa en mobil för över 20 000kr, däremot skulle nog en väldigt stor del av befolkningen märka skillnad på dessa och de billiga.