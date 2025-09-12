HP DL380 G7 / DL380p G8

Uppdaterat i lekhörnan och insett att det är lite grejer som får lämna då man inte kan spara allt! 🥲

HPE DL380 G7

2x Intel Xeon E5645 @2.40GHz

144GB ram

2x PSU 460W

HPE Smart Array P410i

8st 2,5" hdd platser (SAS eller SATA)

4st SAS disk ingår

Rackskenor finns.

HPE DL380 G7

2x Intel Xeon E5649 @2.53GHz

144GB ram

2x PSU 460W

HPE Smart Array P410i

8st 2,5" hdd platser (SAS eller SATA)

4st SAS disk ingår

Rackskenor finns.

HPE DL380p G8

2x Intel Xeon E5-2650 v2 @2.60GHz

192GB ram

2x PSU 750W

HPE Smart Array P420i

BATT PACK, 96W Megacell

P2p 10GbE Base-T BCM57810s

25st 2,5" hdd platser (SAS eller SATA)

1st SATA/SSD (OS disk)

Denna kör jag just nu raidkortet I IT/HBA mode och kört TrueNAS på

Diskar finns i lite olika storlek och mängd, enligt överenskommelse.

Priset för G7 sätter jag till 500kr, perfekt för någon som kanske vill komma igång med homelab.

Priset för G8 sätter jag till 1500kr, men kan variera om disk ska medfölja och beroende på antal.

