HP DL380 G7 / DL380p G8

Uppdaterat i lekhörnan och insett att det är lite grejer som får lämna då man inte kan spara allt! 🥲
HPE DL380 G7
2x Intel Xeon E5645 @2.40GHz
144GB ram
2x PSU 460W
HPE Smart Array P410i
8st 2,5" hdd platser (SAS eller SATA)
4st SAS disk ingår
Rackskenor finns.
HPE DL380 G7
2x Intel Xeon E5649 @2.53GHz
144GB ram
2x PSU 460W
HPE Smart Array P410i
8st 2,5" hdd platser (SAS eller SATA)
4st SAS disk ingår
Rackskenor finns.
HPE DL380p G8
2x Intel Xeon E5-2650 v2 @2.60GHz
192GB ram
2x PSU 750W
HPE Smart Array P420i
BATT PACK, 96W Megacell
P2p 10GbE Base-T BCM57810s
25st 2,5" hdd platser (SAS eller SATA)
1st SATA/SSD (OS disk)
Denna kör jag just nu raidkortet I IT/HBA mode och kört TrueNAS på
Diskar finns i lite olika storlek och mängd, enligt överenskommelse.
Priset för G7 sätter jag till 500kr, perfekt för någon som kanske vill komma igång med homelab.
Priset för G8 sätter jag till 1500kr, men kan variera om disk ska medfölja och beroende på antal.
