Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Formfaktor PSU

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Formfaktor PSU

Jag är intresserad av detta chassi
https://www.inet.se/produkt/6906540/lian-li-a3-matx-svart-val...

Enligt specifikation kan följande PSU'er användas.

SFX, ATX PS2, SFX-L

Vad är ATX PS2?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Formfaktormässigt är ATX PS2 samma som ATX.
Sedan vad exakt PS2 är tänkt att göra har jag inte heller riktigt förstått.

Visa signatur

På informationssupermotorvägen sedan 1997.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det är formfaktorn

ATX PS/2 = Bredd 150mm - Höjd 86mm - Djup 140mm el mer

Jämför med sfx

SFX = Bredd 125 - Höjd 51.5 - Djup 100

Är en standard tillverkare använder sig av.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av monoleg:

Det är formfaktorn

ATX PS/2 = Bredd 150mm - Höjd 86mm - Djup 140mm el mer

Gå till inlägget

Eller mer gillar jag 😁

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar