Formfaktor PSU

lg_lindstrom
Medlem
●
Jag är intresserad av detta chassi
https://www.inet.se/produkt/6906540/lian-li-a3-matx-svart-val...
Enligt specifikation kan följande PSU'er användas.
SFX, ATX PS2, SFX-L
Vad är ATX PS2?
Formfaktormässigt är ATX PS2 samma som ATX.
Sedan vad exakt PS2 är tänkt att göra har jag inte heller riktigt förstått.
På informationssupermotorvägen sedan 1997.
Det är formfaktorn
ATX PS/2 = Bredd 150mm - Höjd 86mm - Djup 140mm el mer
Jämför med sfx
SFX = Bredd 125 - Höjd 51.5 - Djup 100
Är en standard tillverkare använder sig av.
Det är formfaktorn
ATX PS/2 = Bredd 150mm - Höjd 86mm - Djup 140mm el mer
Eller mer gillar jag 😁
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.