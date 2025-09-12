diverse komponenter eller komplett äldre maskin

Hej!

Har uppgraderat och fått en del komponenter över - är en komplett maskin egentligen.

OBS! Förtur till den som är intresserad av att köpa komplett maskin (med en liten rabatt jämfört med sammanlagt pris för enskilda komponenter).

Om maskinen inte blir såld kommer komponenterna säljas var för sig.

Följande komponenter finnes (komplett maskin), pris (endast vid lös del):

Chassi: 500 SEK Phanteks Enthoo Evolv ATX (svart)

Moderkort: 600 SEK ASUS ROG Strix Z370-E (WIFI/Bluetooth)

CPU: 500 SEK Intel 9700K

Minne: 700 SEK Corsair 32 GB, 3600 MHz/CL18, RGB

GPU: 800 SEK ASUS ROG Strix GTX 1070 OC, 8GB

Kylare: 200 SEK DeepCool Gamaxx GT RGB (luft)

PSU: 700 SEK Corsair RM750x (ny, utbytt på garanti och bara testkörd)

M2 SSD: 200 SEK Samsung 512 GB

SSD 2.5": 100 SEK Samsung 850 EVO 250GB

Totalt: 4.300 SEK

Vid köp av komplett maskin 3.500 SEK.

Maskinen kör fortfarande alla spel helt OK med GTX 1070. Körde själv med ett RTX 3080 Ti och då var det inga problem att köra tunga spel i bra FPS.

Finns även en "lös" Intel 8600K för 400 SEK.

Avhämtning som gäller, kanske kan skicka mindre delar om det blir aktuellt.

