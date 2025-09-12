Rensning: Smartband, QI-laddare mm.

Tjena SweClockers!

Rensat ut lite bland lådorna och satt ihop ett paket med småelektronik. Det rör sig om ett Xiaomi Smartband 7 som är oöppnad, tre QI-laddare, ett gäng in-ear-monitorer från bland annat KZ, och en kompetent liten blåtandshögtalare från Roxcore.

Allt är funktionstestat (undantaget oöppnade smartbandet) och visar inga problem. Inga kablar medföljer till laddstationerna eller så, utan det som är på bild är vad som följer med. Bruksskick på sakerna, men inget överdrivet.

Pris: 300 kronor.

Säljer endast allt som ett paket till ett lågt pris.

Kan hämtas hos mig i Gävle eller skickas mot förskottsbetalning och att du står för fraktavgiften, vilket är på 82kr.

