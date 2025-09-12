Intel återlanserar 2020-CPU som Core i5-110

Förstår inte intel här. Det kostar pengar att sälja en gammal processor oavsett. Varför gör de så här. specielt när intels pris för 12400 som är en bättre och mer adaptiv processor med både ddr4 och 5 support. Har ett "intel-pris" på 210-220$ och går att hitta i usa för 144$.

Ska man gå lite nyare så är intels pris för 14400 220$ med (men hittar inte de för markant bättre pris i butik så som 12400), varför inte en nedskalad sån med mindre p cores?

Nä 10400 makes no sense om inte just 14nm noden är det viktiga att bygga på för de andra två är på "intel 7" noden. Men det hade nästan varit döden att intel vill inte ens tillverka på deras egen nod