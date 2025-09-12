Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Intel återlanserar 2020-CPU som Core i5-110

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Intel återlanserar 2020-CPU som Core i5-110

Sex kärnor, tolv trådar, fem år på nacken. Core i5-110 är här.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Skönt och se Intel tar sitt miljöansvar seriöst med återvinning

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Intel behöver fortsätta med 14nm ett tag till för att få upp volymerna.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av monoleg:

Skönt och se Intel tar sitt miljöansvar seriöst med återvinning

Gå till inlägget

Känns snarare som tvärtom, de börjar producera gammal skåpmat som snart hamnar på tippen?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Detta är alltså egentligen 2015 års Skylake. Jo det är fler kärnor än vad Skylake nånsin hade, men designen av kärnan är Skylake och processen är samma som Skylake.

Visa signatur

5900X | 6700XT

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Nyhet:

Frågan är därför vem Core i5-110 egentligen riktar sig till. För de flesta konsumenter finns i dag både modernare och mer prisvärda alternativ, medan denna lansering snarare framstår som en kuriositet för en redan avslutad plattform.

Gå till inlägget

Ja, det är ju det stora mysteriet. Varför tycker Intel att det är viktigt år 2025 att omlansera Core i5-10400 (Skylake++++) under ett nytt namn?

Har de enorma volymer liggandes, eller vad är grejen?

Visa signatur

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Icecrystal:

Känns snarare som tvärtom, de börjar producera gammal skåpmat som snart hamnar på tippen?

Gå till inlägget

Förlåt det var mitt försök att vara ironisk.

Problemet med ironi via nätet är ju att det inte alltid uppfattas så

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

På nåt sätt det mest intressanta Intel har gjort senaste tiden.

Visa signatur

Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, SG GGX 1.2, SF1000, Win 10 IoT LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus Superlight Tangentbord Keychron V4 60% (Gateron Smoothie)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hade den kostat 1300 kr så hade det ju varit svinnice för budgetbyggen.

200 dollares, not so much.

Visa signatur

DATOR i bruk: ASUS ROG STRIX B550-F Gaming, Ryzen 7 5900X. 4x16 GB Ballistix MAX RGB @ 3800 MT/s 16-17-18-34-51 (1T)/~58 ns. MSI RTX 4090 Ventus x3. Samsung 980 Pro 1 TB. EK AIO Elite 360.
#ryssjävlar

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Någon på Intel som börjat knapra spännande piller?

Visa signatur

AMD R7 5800X3D | Asus Strix X470-F | 32GB G-Skill @ 3,6GHz | RTX 3090Ti

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Förstår inte intel här. Det kostar pengar att sälja en gammal processor oavsett. Varför gör de så här. specielt när intels pris för 12400 som är en bättre och mer adaptiv processor med både ddr4 och 5 support. Har ett "intel-pris" på 210-220$ och går att hitta i usa för 144$.
Ska man gå lite nyare så är intels pris för 14400 220$ med (men hittar inte de för markant bättre pris i butik så som 12400), varför inte en nedskalad sån med mindre p cores?

Nä 10400 makes no sense om inte just 14nm noden är det viktiga att bygga på för de andra två är på "intel 7" noden. Men det hade nästan varit döden att intel vill inte ens tillverka på deras egen nod

Visa signatur

Speldator: Ryzen 5800X3D | In Win 301 | Asus 5070Ti Prime OC Laptop: Thinkpad E14 G2 4700U Övrigt: Simrace fantast.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Wohoo, Intel är bäst, så långlivad plattform med nya processorer som släpps, bättre än AM4!

(såklart sarkasm, baserar på de som anser att AMD fortfarande "håller AM4 vid liv" med sina "nya" omlanseringar, dvs. allt efter 5800x3d)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Alltså rimligt om den kostat sub 1k. 12-14 gen reas i princip bort. 12600kf = 1490kr ny. Begagnade 12600k, 12400f ligger på 400-800kr.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av infigo:

Förstår inte intel här. Det kostar pengar att sälja en gammal processor oavsett. Varför gör de så här. specielt när intels pris för 12400 som är en bättre och mer adaptiv processor med både ddr4 och 5 support. Har ett "intel-pris" på 210-220$ och går att hitta i usa för 144$.
Ska man gå lite nyare så är intels pris för 14400 220$ med (men hittar inte de för markant bättre pris i butik så som 12400), varför inte en nedskalad sån med mindre p cores?

Nä 10400 makes no sense om inte just 14nm noden är det viktiga att bygga på för de andra två är på "intel 7" noden. Men det hade nästan varit döden att intel vill inte ens tillverka på deras egen nod

Gå till inlägget

Troligen har de processorer över som inte säljs? Sätt på nytt klistermärke så lurar du en del av konsumenterna

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Marknadsavdelning en: AMD och nVidia har papperslanseringar fort vi måste ta fram något eget.

Visa signatur

Ryzen 9 5950X, 32GB 3600MHz CL16, SN850 500GB SN750 2TB, B550 ROG, 3090 24 GB
Har haft dessa GPUer: Tseng ET6000, Matrox M3D, 3DFX Voodoo 1-3, nVidia Riva 128, TNT, TNT2, Geforce 256 SDR+DDR, Geforce 2mx, 3, GT 8600m, GTX460 SLI, GTX580, GTX670 SLI, 1080 ti, 2080 ti, 3090 AMD Radeon 9200, 4850 CF, 6950@70, 6870 CF, 7850 CF, R9 390, R9 Nano, Vega 64, RX 6800 XT
Lista beg. priser GPUer ESD for dummies

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av rwkk:

Troligen har de processorer över som inte säljs? Sätt på nytt klistermärke så lurar du en del av konsumenterna

Gå till inlägget

Men tiden att sälja en 14nm prolle hade ju varit för 1-2 år sedan kan jag tycka. Där den lagt sig fint i stacken då 1x400 modellerna var just 6 core 12t modeller redan. Nu känns det skumt när saker ligger på tsms n3b, inte ens deras intel 7 utan 14nm! 3 tillverknings noder bak.
Inte ens amd faller så lågt. Det slänger in några pre gen men inte sååå gamla. De har några zen 2 med i deras stack på mobilsidan som deras billigaste modeller iaf i 7000 serien, så två generationer bak

Visa signatur

Speldator: Ryzen 5800X3D | In Win 301 | Asus 5070Ti Prime OC Laptop: Thinkpad E14 G2 4700U Övrigt: Simrace fantast.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av rwkk:

Troligen har de processorer över som inte säljs? Sätt på nytt klistermärke så lurar du en del av konsumenterna

Gå till inlägget

Är kanske menad att hamna i OEM och prebuilds (billiga tunna klienter) och inte direkt på marknaden? Har svårt att se att intel skulle släppa den annars med tanke på att 12400/12400F redan finns och erbjuder både ddr4 och ddr5 stöd som påpekats tidigare i tråden. Skumt släpp...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag sitter på LGA 1200 sockeln, i5 10400K. Skulle gärna vilja upgradera, men jag kan inte förstå syftet med detta? Om de släppte en modernare arkitektur till LGA 1200 vore logiskt, inte det här.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar