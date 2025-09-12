Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Intel återlanserar 2020-CPU som Core i5-110
Aleshi
Medlem ★
●
Icecrystal
Medlem ★
●
mpat
Medlem ★
●
Visa signatur
5900X | 6700XT
evil penguin
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304
lambdan
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, SG GGX 1.2, SF1000, Win 10 IoT LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus Superlight Tangentbord Keychron V4 60% (Gateron Smoothie)
heatm
Medlem ★
●
Visa signatur
DATOR i bruk: ASUS ROG STRIX B550-F Gaming, Ryzen 7 5900X. 4x16 GB Ballistix MAX RGB @ 3800 MT/s 16-17-18-34-51 (1T)/~58 ns. MSI RTX 4090 Ventus x3. Samsung 980 Pro 1 TB. EK AIO Elite 360.
#ryssjävlar
Rixxz
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD R7 5800X3D | Asus Strix X470-F | 32GB G-Skill @ 3,6GHz | RTX 3090Ti
infigo
Medlem ★
●
Visa signatur
Speldator: Ryzen 5800X3D | In Win 301 | Asus 5070Ti Prime OC Laptop: Thinkpad E14 G2 4700U Övrigt: Simrace fantast.
Flaco
Medlem
●
Herr Kantarell
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 9 5950X, 32GB 3600MHz CL16, SN850 500GB SN750 2TB, B550 ROG, 3090 24 GB
Har haft dessa GPUer: Tseng ET6000, Matrox M3D, 3DFX Voodoo 1-3, nVidia Riva 128, TNT, TNT2, Geforce 256 SDR+DDR, Geforce 2mx, 3, GT 8600m, GTX460 SLI, GTX580, GTX670 SLI, 1080 ti, 2080 ti, 3090 AMD Radeon 9200, 4850 CF, 6950@70, 6870 CF, 7850 CF, R9 390, R9 Nano, Vega 64, RX 6800 XT
Lista beg. priser GPUer ESD for dummies
infigo
Medlem ★
●
Visa signatur
Speldator: Ryzen 5800X3D | In Win 301 | Asus 5070Ti Prime OC Laptop: Thinkpad E14 G2 4700U Övrigt: Simrace fantast.
[SmR]BMF
Medlem ★
●
Thermion
Medlem
●