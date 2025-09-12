Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Allente tråden

Allente tråden

Eftersom många kanske hoppat på 329/mån i 24 månader så kanske en tråd om Allente är på plats.

Har du hunnit fått ditt eller kanske har du redan Allente sen innan? Hur funkar det? vad hade du innan? Vilket stadsnät har du? Är du nöjd?

Jag har beställt inkopplat till den 26:e, det är dock "stugan" som familjenen har i skogen det gäller.

Jag är lite osäker på vilket nät det är tror det var pingday? Först hade vi bahnhoff som lillebrorsan hade medans han bodde där, han tog det med sig när han flyttade och sen har vi varit utan tills jag tecknade Halebop för ett år sedan. Skulle byta till bredband2 men hoppade av det för att ta detta erbjudande från allente.

Återkommer efter jag varit uppe och testat det.

Hastighet? Länk till erbjudandet?

Erbjuder Allente publik IP?

Snälla, kan SweC sluta låtsas vara en Youtube-kanal och återgå till en riktig hårdvaru- sida/forum där man får ordentlig information i text.

Skrivet av GizmoTheGreen:

Jag har beställt inkopplat till den 26:e, det är dock "stugan" som familjenen har i skogen det gäller.

Jag är lite osäker på vilket nät det är tror det var pingday? Först hade vi bahnhoff som lillebrorsan hade medans han bodde där, han tog det med sig när han flyttade och sen har vi varit utan tills jag tecknade Halebop för ett år sedan. Skulle byta till bredband2 men hoppade av det för att ta detta erbjudande från allente.

Återkommer efter jag varit uppe och testat det.

Det är till stugan jag också överväger det. Velar lite om det är värt att ta det eller ha is i magen och vänta på black Friday.

Skrivet av Kotan:

Hastighet? Länk till erbjudandet?

Erbjuder Allente publik IP?

Man måste beställa via https://www.bredbandsval.se/ och det verkar som att CGNAT utan ipv6 är standard. Dock publik ipv4 på begäran utan kostnad om jag förstått rätt.

Skrivet av varget:

Det är till stugan jag också överväger det. Velar lite om det är värt att ta det eller ha is i magen och vänta på black Friday.

Man måste beställa via https://www.bredbandsval.se/ och det verkar som att CGNAT utan ipv6 är standard. Dock publik ipv4 på begäran utan kostnad om jag förstått rätt.

Tackar tackar.

Snälla, kan SweC sluta låtsas vara en Youtube-kanal och återgå till en riktig hårdvaru- sida/forum där man får ordentlig information i text.

Jag kan inte välja start datum längre bort än 11/11, någon som testat att ringa dem för att få längre?
Har bindningstid till slutet av december.

"When I get sad, I stop being sad and be awsome instead, true story."

Skrev med chatten, så lät inte som något problem att få publikt IP. Så hoppade på Allente nu, eller har en månads uppsägning på nuvarande (Ownit) först.

Går då från 419 kr/mån för 250/250 (500/500 är väl dock bara ~30-40kr dyrare) till 1000/1000 för 329 kr/mån.

Lunet (Luleå stadsnät). Brukar ju ofta skilja i kostnad mellan olika stadsnät men Allentes drive är samma pris för alla?

Edit: Var fram till Juli i år 389:- /mån för 500/500, men sen höjde de så därav gick jag ner till 250/250.

Snälla, kan SweC sluta låtsas vara en Youtube-kanal och återgå till en riktig hårdvaru- sida/forum där man får ordentlig information i text.

Bytte till 1gbit erbjudandet idag, fick bekräftat två gånger att Publikt IP inte är ett problem (dom vill kolla upp adressen bara).
Det visas felaktigt pris på "mina sidor" 1149kr men det uppdateras när tjäsnten aktivreras.

Har banhof idag 569kr för 500/500. De kunde gå ner till 460kr för 500mbit.

Dubbla hastigheten för dubbla priste med publikt IP. Den dealen tar jag vilken dag som helst.
Varit kund hos bahnhof i 10 år.

Skrivet av Json_81:

Jag kan inte välja start datum längre bort än 11/11, någon som testat att ringa dem för att få längre?
Har bindningstid till slutet av december.

Sitter i samma sits, finns ett inlägg i fyndtrådens diskussionstråd, där någon lyckats skjuta fram längre.

Värt att nämna är väl kanske att folk bör sätta en påminnelse i god tid innan de 24 månaderna är slut, eftersom ordinarie pris verkar hutlöst högt. Man vill med andra ord inte missa att byta till någon annan ISP eller något annat erbjudande lagom till att de 24 månaderna tar slut.

Skrivet av Math-ematics:

Bytte till 1gbit erbjudandet idag, fick bekräftat två gånger att Publikt IP inte är ett problem (dom vill kolla upp adressen bara).
Det visas felaktigt pris på "mina sidor" 1149kr men det uppdateras när tjäsnten aktivreras.

Har banhof idag 569kr för 500/500. De kunde gå ner till 460kr för 500mbit.

Dubbla hastigheten för dubbla priste med publikt IP. Den dealen tar jag vilken dag som helst.
Varit kund hos bahnhof i 10 år.

En kompis fick 489kr med 12mån bindning och 1000/1000mbit hos Bahnhof, när han "hota" med att lämna för Allente.
Men kan ju skilja mellan olika nätägare också.

Jag tyckte han skulle gå över till Allente, men han stanna hellre på Bahnhof.

Har Allente på landet och Telia i stan.
Kan inte säga att jag är imponerad av Allente.
Försökte komma t.ex. komma åt Härryda kommuns hemsida häromdagen och det gick inte. Gick bra över min backup som går via Telia mobil.
Det är väldigt restriktiva med publik IP. Man måste ange ett skäl för att man vill ha det och detta skickas sedan till en granskare som skall godkänna det.
Min ansökan gick igenom och nu fungerar Härryda kommuns hemsida.

Anledning till Allente är att jag fick 9k i rabatt på fiberinstallationen om jag band mig till Allente i 2 år.

Såg att allente hade galet bra pris på 1000/1000 hos mig med itux Nyköping. 329:- om jag tecknar 24mån.

Det är samma pris som tele2 har för 250/50 😂

Men ja ni som har allente är ni nöjda med det och hur är det med publik ip?

Aka Specialized på irc

Skrivet av cr1ll3:

Såg att allente hade galet bra pris på 1000/1000 hos mig med itux Nyköping. 329:- om jag tecknar 24mån.

Det är samma pris som tele2 har för 250/50 😂

Men ja ni som har allente är ni nöjda med det och hur är det med publik ip?

Gå till inlägget

Denna tråden skapades för den kampanjen, vilket framgår tydligt i första inlägget. De flesta i tråden har därför troligen inte Allente som ISP.

Frågan om publik IP är också besvarad i tråden redan, samt säkert 5 gånger eller fler i Black Friday-tråden.

Skrivet av blunden:

Denna tråden skapades för den kampanjen, vilket framgår tydligt i första inlägget. De flesta i tråden har därför troligen inte Allente som ISP.

Frågan om publik IP är också besvarad i tråden redan, samt säkert 5 gånger eller fler i Black Friday-tråden.

Sorry jag skyller på gröthjärna 😂

Aka Specialized på irc

Jag själv velar på om jag ska hoppa på detta eller inte, men det är väl mest folk som funderar på samma sak som hittar hit. För jag misstänker att de faktikst har kunder, bara att de inte letar sig hit för att berätta.

Funderar jag också... Hur länge gäller erbjudandet?

Skrivet av jussit:

Funderar jag också... Hur länge gäller erbjudandet?

Tror inte någon vet, men jag såg i en av de här trådarna att någon pratat med kundtjänst som hintat om att beställa senast idag.

Det är ju 14 dagars ångerrätt så passa på och tänk mer sen.

"When I get sad, I stop being sad and be awsome instead, true story."

Skrivet av cr1ll3:

Sorry jag skyller på gröthjärna 😂

Haha, sånt händer ibland.

Skrivet av varget:

Jag själv velar på om jag ska hoppa på detta eller inte, men det är väl mest folk som funderar på samma sak som hittar hit. För jag misstänker att de faktikst har kunder, bara att de inte letar sig hit för att berätta.

Gå till inlägget

Det finns ju åtminstone någon person i Black Friday-tråden som redan är kund.

Det verkar som sagt som att Allente inte har ett eget AS-nummer, så bredbandstjänsten verkar i praktiken helt enkelt driftas av GlobalConnect. Exakt hur samarbetet ser ut framgår inte.

Skrivet av blunden:

Haha, sånt händer ibland.

Det finns ju åtminstone någon person i Black Friday-tråden som redan är kund.

Det verkar som sagt som att Allente inte har ett eget AS-nummer, så bredbandstjänsten verkar i praktiken helt enkelt driftas av GlobalConnect. Exakt hur samarbetet ser ut framgår inte.

Jo, så förstod jag det också, att det är GlobalConnect's carrier nätverk man hamnar på.
Är lite osäker på vilka andra leverantörer som använder dom också, men GlobalConnect är ju rätt stora, så känns ändå rätt tryggt.

Jag har haft allente länge med publikt ip. Jag har inget att klaga på. Det enda negativa är väl att man måste omförhandla varje år, då grundutbudet är väldigt dyrt. Senast hoppade jag på 250mbit, viaplay inklusive hela sportutbudet, max, discovery, prime samt tv box för 650kr i månaden.

Skrivet av NDanielN:

Jag har haft allente länge med publikt ip. Jag har inget att klaga på. Det enda negativa är väl att man måste omförhandla varje år, då grundutbudet är väldigt dyrt. Senast hoppade jag på 250mbit, viaplay inklusive hela sportutbudet, max, discovery, prime samt tv box för 650kr i månaden.

Har du upplevt någon "downtime" med bredbandet? får du ut den hastighet du betalar för? Behövde du ange något skäl för att få publikt ip? (som någon skrev här uppe)

