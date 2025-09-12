14 tum Lenovo legion slim 5 OLED 32GB RTX 4060

Hejsan

Jag säljer min laptop för att hjälpa finansiera ett annat köp.

Det är en Lenovo Legion Slim 5 OLED, 32GB RAM, CPU är en Ryzen 7 7840HS, GPU är en RTX 4060 105W . (Samma prestanda som 5060)

Laptopen är inköpt direkt från Lenovo april 2024, för 17 000kr (ordinarie pris var ca 23 000kr) , digitalt kvitto finns och garantin gäller alltså fortfarande.

Jag har använt datorn uteslutande för gaming på helgerna.

Produktsida från Inet för samna laptop:

https://www.inet.se/produkt/1976031/lenovo-legion-slim-5-oled...

Laptopen är hel och ren, förutom webbkameran som vägrar starta och jag har inte brytt mig nog för undersöka vidare då jag har en annan dator för jobbmöten. -Det påverkar priset så klart, men garantin är kvar om du som köpare bryr dig.

Laptopen har aldrig rest längre än mellan två skrivbord i min lägenhet.

Jag har öpnnat chassit endast för att damma ut fläktarna och kylflänsarna, jag har endast använt tryckluft för detta.

Jag kommer självklart blåsa hårddisken, och se till att det är en fräsch installation av Win11 på maskinen -med tillhörande licensnyckel.

Håll buden till annonsen, inga DM:s tack.

Jag reserverar mig rätten att sälja, eller inte sälja, till vem jag vill.

