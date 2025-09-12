Budgetskärm för 1440p?

Funderar på att kanske lägga några extra kronor på mitt nästa datorbygge och kommer förmodligen bygga en burk som klarar av 1440p istället för 1080p som jag kör nu.

Då är ju den stora frågan. Vad går en vettig 1440p-skärm loss på om man vill ha hyfsad prestanda till en billig peng?