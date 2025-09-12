Budgetskärm för 1440p?

Phonzie
Medlem
●
Funderar på att kanske lägga några extra kronor på mitt nästa datorbygge och kommer förmodligen bygga en burk som klarar av 1440p istället för 1080p som jag kör nu.
Då är ju den stora frågan. Vad går en vettig 1440p-skärm loss på om man vill ha hyfsad prestanda till en billig peng?
Hej,
En vettig 27" 1440p IPS-skärm kostar runt ~3000kr idag. Ett bra val i prisklassen är LG UltraGear 27GS85Q 27" QHD Nano IPS.
Stödjer 180Hz och går att överklocka till 200Hz.
I princip en andling ersättare till mycket populära och vältestade 27GP850:
https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/27gp850-b-27gp83b-b
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.