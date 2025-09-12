Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Snabbtest: Geforce Now RTX 5080 – dags att dumpa din speldator?

Melding Plague

Snabbtest: Geforce Now RTX 5080 – dags att dumpa din speldator?

Calle kikar på Geforce Now som har uppdaterats med ny hårdvara och är ett stort kliv framåt.

Läs hela artikeln här

Medlem

Fränt när det väl fungerar, billigare alternativ än köpa egen burk. Kommer nog dock föredra egen burk.

Medlem

Kul att det fungerar så pass bra men intresset för datorer per se är starkare än att bara hitta enklaste lösningen för att spela. Och så används datorn till så mycket mer som CAD, videoredigering och musikproduktion. Med det sagt så lär det finnas många som lika gärna kan köra på något sådant här istället.

Redaktion
Redaktör
Skrivet av Joppis:

Kul att det fungerar så pass bra men intresset för datorer per se är starkare än att bara hitta enklaste lösningen för att spela. Och så används datorn till så mycket mer som CAD, videoredigering och musikproduktion. Med det sagt så lär det finnas många som lika gärna kan köra på något sådant här istället.

Så är det absolut!
Under mina år med försäljning till slutkund var det förvånansvärt många som enkom hade datorn som ett verktyg för att spela och maskinen i sig var mindre viktig. Där ser jag nyttan med en tjänst som denna men givetvis är det inte en ersättare för en dator.

Medlem

Funkar denna affärsidén?
Är det inte billigare i längden med:
- Spelkonsol om man inte vill pilla
- PC om man vill pilla

Eller räknar Nvidia att folk bara abonnerar ett par, tre månader åt gången och vill suga ut så mycket som möjligt för just detta scenario?

Medlem

Ja, det finns ju inga problem med det här... de absolut största jag själv känner:

- DDoS-attacker och övriga cyberattacker till höger och vänster som är rejält och kontinuerligt ökande (senast idag rapporterades det om det) lär ju inte direkt förbättra Internets stabilitet och/eller tillgänglighet överlag det närmaste.

- Utbud och möjlighet att spela på egna villkor? (Tack, GOG, för att ni låter en dra hem installers och ha dem så man kan spela även om jorden går under eller bara en utgivare skiter ner sig och drar tillbaka spelen från alla butiker eller så.)

- Moddning? Nehepp.

Men visst finns det fördelar också, det tänker jag inte förneka.
TL;DR apropå rubriken: Nej. Bara nej.

Medlem
Skrivet av ThomasLidstrom:

Funkar denna affärsidén?
Är det inte billigare i längden med:
- Spelkonsol om man inte vill pilla
- PC om man vill pilla

Eller räknar Nvidia att folk bara abonnerar ett par, tre månader åt gången och vill suga ut så mycket som möjligt för just detta scenario?

Det är ganska många år av Ultimate 259kr/mån eller 2599/år innan man kommer upp i vad ett 5080 kostar.
Dessutom går det att använda Geforce Now på datorn, steam deck och i mobilen.

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Ja, det finns ju inga problem med det här... de absolut största jag själv känner:

- DDoS-attacker och övriga cyberattacker till höger och vänster som är rejält ökande lär ju inte direkt öka Internets stabilitet och/eller tillgänglighet överlag det närmaste.

- Utbud och möjlighet att spela på egna villkor? (Tack, GOG, för att ni låter en dra hem installers och ha dem så man kan spela även om jorden går under eller bara en utgivare skiter ner sig och drar tillbaka spelen från alla butiker eller så.)

- Moddning? Nehepp.

Men visst finns det fördelar också, det tänker jag inte förneka.

Det går utmärkt att spela med mods från Steam Workshop

Medlem
Skrivet av ZG4T:

Det går utmärkt att spela med mods från Steam Workshop

Nu finns det ju liksom "några" spel utan Workshop-stöd. Och någon ska göra moddarna/pilla själv/justera/fixa också. Så därav moddning, nehepp. Inte "spela moddat".

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Nu finns det ju liksom "några" spel utan Workshop-stöd. Och någon ska göra moddarna/pilla själv/justera/fixa också. Så därav moddning, nehepp. Inte "spela moddat".

Såklart. Jag menar bara att "moddning? nehepp" inte riktigt var korrekt då det går alldeles utmärkt att spela en hel del spel moddat.

Medlem
Skrivet av ZG4T:

Såklart. Jag menar bara att "moddning? nehepp" inte riktigt var korrekt då det går alldeles utmärkt att spela en hel del spel moddat.

Moddning =/= spela moddat, jag menar att kunna modda snarare än att bara dra hem och spela andras färdiga moddar. Och för övrigt, efter en del googlande verkar det inte riktigt vara så enkelt som att bara prenumerera på moddar och spela med GFN, direkt. Googlade ordagrant "geforce now steam workshop mods" och får i praktiken bara upp trådar som handlar om problem med det.

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Moddning =/= spela moddat, jag menar att kunna modda snarare än att bara dra hem och spela andras färdiga moddar. Och för övrigt, efter en del googlande verkar det inte riktigt vara så enkelt som att bara prenumerera på moddar och spela med GFN, direkt. Googlade ordagrant "geforce now steam workshop mods" och får i praktiken bara upp trådar som handlar om problem med det.

Okej. Då förstår jag. Det känns som en begränsad målgrupp, men självklart en viktig aspekt.

Jag använder mods från Steam Workshop och det fungerar utmärkt. Det enda är att de behöver laddas ned på klienten varje gång men det går på nolltid. Det finns säkert problem med det ibland, men jag har aldrig upplevt något.

Medlem

Det känns helt klart som det bara är en tidsfråga innan man slipper burken hemma. Hade jag inte lirat VR eller gjort annat på burken som videoredigering, 3D osv. så hade det nog varit ett bra alternativ faktiskt.

Medlem
Skrivet av ZG4T:

Okej. Då förstår jag. Det känns som en begränsad målgrupp, men självklart en viktig aspekt.

Jag använder mods från Steam Workshop och det fungerar utmärkt. Det enda är att de behöver laddas ned på klienten varje gång men det går på nolltid. Det finns säkert problem med det ibland, men jag har aldrig upplevt något.

Som sagt, blir ju lite jobbigt om ingen faktiskt skapar det där innehållet som dyker upp på Steam Workshop om inte annat.

Skönt att det ändå verkar fungera - det är dock en hel del spel som faktiskt inte har stöd för det utan där man får kika på ex. Nexusmods. Att låsa sig till inte bara en (GFN) utan två (GFN och Steam, därtill enbart spel med Workshop-stöd) lösningar känns... nja, inte så lockande i mina ögon.

Men som jag nämnde, jag kan förstå att enkelheten och smidigheten lockar en hel del, och att slippa tänka på en egen spelplattform lika mycket.

Master of Overkill
Skrivet av Myllerman:

Det känns helt klart som det bara är en tidsfråga innan man slipper burken hemma. Hade jag inte lirat VR eller gjort annat på burken som videoredigering, 3D osv. så hade det nog varit ett bra alternativ faktiskt.

Har 4 personer som jag övertygat att inte köpa ny PC för dom spelar så lite och dom spelar mest typ enkla steam spel.

Dom är jätte nöjda då dom kan spela på vilken enhet som helst hos vem som helst.

Redaktion
Redaktör
Skrivet av Pettson88:

Ja, det finns ju inga problem med det här... de absolut största jag själv känner:

- DDoS-attacker och övriga cyberattacker till höger och vänster som är rejält och kontinuerligt ökande (senast idag rapporterades det om det) lär ju inte direkt förbättra Internets stabilitet och/eller tillgänglighet överlag det närmaste.

- Utbud och möjlighet att spela på egna villkor? (Tack, GOG, för att ni låter en dra hem installers och ha dem så man kan spela även om jorden går under eller bara en utgivare skiter ner sig och drar tillbaka spelen från alla butiker eller så.)

- Moddning? Nehepp.

Men visst finns det fördelar också, det tänker jag inte förneka.
TL;DR apropå rubriken: Nej. Bara nej.

Frågeställnigen i rubriken är kanske mer i linje med hur tjänsten presenterats för oss. Förhoppningsvis har jag förklarat tillräckligt väl i artikeln att jag inte tycker att det är en ersättare för en dator. Men om inte så: se detta som ett förtydligande.

I min mening är den kanske mer lämpad som ett komplement om man ser till hur jag spelar och vilka möjligheter jag har för min hobby. Det finns dock en del användare som absolut primärt spelar via GFN även om de kanske inte hörs och syns så mycket på just SweC.

Allt som allt är det en bra uppdatering även tjänsten som sådan kanske inte är för alla.

Medlem
Skrivet av tvelander:

Har 4 personer som jag övertygat att inte köpa ny PC för dom spelar så lite och dom spelar mest typ enkla steam spel.

Dom är jätte nöjda då dom kan spela på vilken enhet som helst hos vem som helst.

Ja det verka vara ypperligt alternativ för den typen av gamer. Slippa all huvudvärk med hårdvara som blir uttdaterad och tappar värde. Friheten att lira varsom. Skulle vara skönt faktiskt!

Medlem
Skrivet av CrispVanDahl:

Frågeställnigen i rubriken är kanske mer i linje med hur tjänsten presenterats för oss. Förhoppningsvis har jag förklarat tillräckligt väl i artikeln att jag inte tycker att det är en ersättare för en dator. Men om inte så: se detta som ett förtydligande.

I min mening är den kanske mer lämpad som ett komplement om man ser till hur jag spelar och vilka möjligheter jag har för min hobby. Det finns dock en del användare som absolut primärt spelar via GFN även om de kanske inte hörs och syns så mycket på just SweC.

Allt som allt är det en bra uppdatering även tjänsten som sådan kanske inte är för alla.

Visst, men jag tycker fortfarande att riskerna lite för lätt sopas under mattan. (Än mer då av tjänsteleverantören - Nvidia i det här fallet.) Kanske är jag för dystopisk, men vissa av problemen är ju liksom svårfrånkomliga. Primärt det där med att infrastrukturen bakom Internet (som tjänsten är beroende av) är ganska hårt ansatt just nu, och det ser inte ut att minska, utan snarare tvärtom.

Det gör att det blir lite en risktagning att köpa in sig i det för hårt också. Vi har ju sett ramaskri flera gånger bara när prenumerationstjänster förändrar sina utbud eller priser ibland (Netflix, Amazon, HBO o.s.v.), men säg att stabiliteten och tillgången faktiskt börjar få sig en ordentlig törn därutöver... hur kommer en bred massa att reagera då? Däri kan vi spekulera, men det lär nog inte ge så mycket.

Som sagt, jag tenderar väl att vara lite för bitter/dystopisk/negativ, och om det fungerar okej för stunden i alla fall så ska jag inte neka någon underhållningen tjänsten kan erbjuda heller. ^^

Medlem

Jag kom just hem från jobbet och hittar inte mina glasögon (ganska vanligt). Har försökt skumma igenom artikeln men hittar ingenting om att det är 100 timmars speltid per månad som ingår i abonnemanget, och sedan får man tanka på med ytterligare 15 timmar för 80:-. Så under en spelintensiv månad kan det bli betydligt dyrare än vad abonnemanget kostar.

Jag brände exempelvis igenom 145 timmars speltid på två veckor under semestern!

