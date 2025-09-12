Snabbtest: Geforce Now RTX 5080 – dags att dumpa din speldator?

Skrivet av CrispVanDahl: Frågeställnigen i rubriken är kanske mer i linje med hur tjänsten presenterats för oss. Förhoppningsvis har jag förklarat tillräckligt väl i artikeln att jag inte tycker att det är en ersättare för en dator. Men om inte så: se detta som ett förtydligande. I min mening är den kanske mer lämpad som ett komplement om man ser till hur jag spelar och vilka möjligheter jag har för min hobby. Det finns dock en del användare som absolut primärt spelar via GFN även om de kanske inte hörs och syns så mycket på just SweC. Allt som allt är det en bra uppdatering även tjänsten som sådan kanske inte är för alla. Gå till inlägget

Visst, men jag tycker fortfarande att riskerna lite för lätt sopas under mattan. (Än mer då av tjänsteleverantören - Nvidia i det här fallet.) Kanske är jag för dystopisk, men vissa av problemen är ju liksom svårfrånkomliga. Primärt det där med att infrastrukturen bakom Internet (som tjänsten är beroende av) är ganska hårt ansatt just nu, och det ser inte ut att minska, utan snarare tvärtom.

Det gör att det blir lite en risktagning att köpa in sig i det för hårt också. Vi har ju sett ramaskri flera gånger bara när prenumerationstjänster förändrar sina utbud eller priser ibland (Netflix, Amazon, HBO o.s.v.), men säg att stabiliteten och tillgången faktiskt börjar få sig en ordentlig törn därutöver... hur kommer en bred massa att reagera då? Däri kan vi spekulera, men det lär nog inte ge så mycket.

Som sagt, jag tenderar väl att vara lite för bitter/dystopisk/negativ, och om det fungerar okej för stunden i alla fall så ska jag inte neka någon underhållningen tjänsten kan erbjuda heller. ^^