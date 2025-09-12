Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Köpråd gamingdator

Köpråd gamingdator

Hej skulle behöva tips om en färdigbyggd gamingdator eller nån sida man kan beställa bygget samtidigt som delarna.
Är pojken som ska ha den till gaming. Han spelar allt möjligt så som Fortnite, flightsimulator, wolfenstein, cs, gta, Minecraft, ja och en massa andra olika spel. Eftersom han kör med multitasking gaming, kollar på videos och har en massa andra saker och donar på med så behöver det även funka för sånt. Och bra utrymme för alla spel och sånt där.
Och även för framtida uppdateringar men helst att den ska funka ett bra tag framöver.
Jag har kollat igenom här på forumet så har börjat fått lite mer koll.
Men allt detta är en jungel.
Så vore glad för köpråd som passar en som kör med gaming av olika varianter och multitaskar.
Idag har han:

Asus Prime B360M-A
intel i5 9400f 2,90Ghz
Corsair ddr4 2666mhz 2x8 Gb
Geforce gtx 1650 4Gb single fan
HDD 1Tb
SSD 112Gb
500w powersupply ATX

En bra gaming dator Kostar så ett max Pris runt 19000kr Tack på förhand

vad får den kosta?

Medlem
Skrivet av varget:

vad får den kosta?

Gå till inlägget

En bra dator kostar men runt 19000kr borde det väll finnas nåt som kommer funka en tid framöver

https://www.inet.se/datorbygge/b1702547/datorbygge

Nåt sånt kanske?

Skrivet av Sandra69:

En bra dator kostar men runt 19000kr borde det väll finnas nåt som kommer funka en tid framöver

Gå till inlägget

https://www.inet.se/lista/qZ3Zd/sandra69

https://www.inet.se/datorbygge/b1702549/datorbygge

Kanske kan vara nått?

Prisvärd. Går att byta chassi, större SSD om man vill.

https://www.proshop.se/DUTZO-gaming-dator/DUTZO-Deluxe-Ember/...

Skrivet av SUMITOMO:

Prisvärd. Går att byta chassi, större SSD om man vill.

https://www.proshop.se/DUTZO-gaming-dator/DUTZO-Deluxe-Ember/...

Gå till inlägget

Oh, bra pris, även om det är vissa grejer jag inte skulle ha i min egen dator.

Tror det är bättre att lägga pengarna på GPU än CPU.

Skrivet av Hyllbert:

Tror det är bättre att lägga pengarna på GPU än CPU.

Gå till inlägget

Jo det kan vara en bra idé.

Min tanke var att uppgradera gpu i framtiden och ha en vass cpu som inte behöver bytas.
Men ts vill nog inte byta gpu i framtiden, det var nog mer om jag själv skulle köpt den x)

Skrivet av SUMITOMO:

Prisvärd. Går att byta chassi, större SSD om man vill.

https://www.proshop.se/DUTZO-gaming-dator/DUTZO-Deluxe-Ember/...

Gå till inlägget

Jag har faktiskt kollat på den sidan fast jag kollade på den här. Men svårt att veta om man ska ha Radeon eller nivida rtx.

https://www.proshop.se/DUTZO-gaming-dator/DUTZO-Deluxe-Fire/8...

Skrivet av Hyllbert:

Oh, bra pris, även om det är vissa grejer jag inte skulle ha i min egen dator.

Tror det är bättre att lägga pengarna på GPU än CPU.

Gå till inlägget

Lite ot på det här med gpu och CPU, Hahha men CPU är väll typ processorn som ryzen och gpu är väll grafik kortet. Alla inlägg jag har läst om så står det att man ska ha typ ryzen 7 med x3d för gaming.
Så vad ska man tänka på grafikkortet eller processorn.

