Köpråd gamingdator

Hej skulle behöva tips om en färdigbyggd gamingdator eller nån sida man kan beställa bygget samtidigt som delarna.

Är pojken som ska ha den till gaming. Han spelar allt möjligt så som Fortnite, flightsimulator, wolfenstein, cs, gta, Minecraft, ja och en massa andra olika spel. Eftersom han kör med multitasking gaming, kollar på videos och har en massa andra saker och donar på med så behöver det även funka för sånt. Och bra utrymme för alla spel och sånt där.

Och även för framtida uppdateringar men helst att den ska funka ett bra tag framöver.

Jag har kollat igenom här på forumet så har börjat fått lite mer koll.

Men allt detta är en jungel.

Så vore glad för köpråd som passar en som kör med gaming av olika varianter och multitaskar.

Idag har han:

Asus Prime B360M-A

intel i5 9400f 2,90Ghz

Corsair ddr4 2666mhz 2x8 Gb

Geforce gtx 1650 4Gb single fan

HDD 1Tb

SSD 112Gb

500w powersupply ATX

En bra gaming dator Kostar så ett max Pris runt 19000kr Tack på förhand