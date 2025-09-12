Forum Spel Övrigt om datorspel Tråd

Uppslukande, snabbt spel till helgen

Uppslukande, snabbt spel till helgen

Det har skett. Jupiters månar står på rad. Världen är i jämnvikt. Jag är i stormens öga. Jag har prickat in en helg utan vare sig hund eller familj hemma, utan att huset måste dräneras, utan att svärmor behöver beröm.

Jag har kort sagt min enda fria helg på året.

Jag vill spendera den på ett uppslukande äventyrsspel som går ganska fort att komma in i (innan lördag kväll).

Nu behöver jag din hjälp att lista ut vilket spel jag skall ägna denna gyllene helg åt.

Kommentarsfältet är ditt.

Tack.

The Outer Worlds?
Clair Obscur: Expedition 33?

Jag hade supit skallen i bitar istället, men det är jag det

Lite retro kanske? Return to Castle Wolfenstein (2001). Man slutar bry sig över grafiken efter 10 minuter

Indiana Jones and the great circle.
Jag har inte spelat det än men det kommer jag göra denna höst.

Subnautica.

