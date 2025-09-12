Letar efter en mobilt bredbandsticka till min mamma.

Hej! Min mamma och hennes gubbe köpte en ny laptop med windows 11. De har en gammal tre-dongel som de använder att surfa genom när de åker husbil. Den fungerar inte att installera på windows 11 då programmet inte uppdateras längre.

Mitt problem blir då att hitta en modernare USB sticka för mobilt bredband som fungerar med tre abonnemanget (4g)

Tre erbjuder inte längre sådana stickor (enligt de själva) och jag hittar ingenting om detta hos de andra operatörerna heller.

Det enda som erbjuds är en router som kräver 220 volt och kostar typ 500 spänn i månaden (5g).

Jag har däremot hittat den här på Clas Ohlson

https://www.clasohlson.com/se/D-link-DWR-933-barbar-4G-LTE-ro...

Eller denna på Inet

https://www.inet.se/produkt/5413612/huawei-4g-usb-e3372-325

Det bästa hade varit om den från Inet fungerar för då spar de lite pengar samt det blir smidigare.

Om den fungerar vore det bra att veta hur den sedan skall configas att ringa upp tre, det går säkert att hitta men det vore nice om någon vet hur man gör.

Tack på förhand!