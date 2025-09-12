Chassie Louqe Ghost S1 MKIII Limestone, Moderkort Gigabyte B550I AORUS PRO AX, RAM minnen G.SKill Trident Z Neo RGB 32GB, CPU AMD Ryzen 7 5800X, KylareNoctua Ghost S1 Edition, GPU Powercolor Radeon RX 6800 16GB, Systemdisk Samsung 970 EVO Plus series 500GB M.2, Sel/programdisk SSD 2x Samsung 850 EVO 120/500 GB, PSU Corsair sf750w, Skärm Philips Evnia OLED 32M2N8900 240 hz, Mus Logitech g603 wireless gamingmouse, Tangentbord Logitech g613 wireless gaming keyboard
Letar efter en mobilt bredbandsticka till min mamma.
KingCobra
Medlem ★
●
varget
Medlem ★
- Plats
- Stockholm
- Registrerad
- Maj 2002
●
Skrivet av KingCobra:
Hej! Min mamma och hennes gubbe köpte en ny laptop med windows 11. De har en gammal tre-dongel som de använder att surfa genom när de åker husbil. Den fungerar inte att installera på windows 11 då programmet inte uppdateras längre.
Mitt problem blir då att hitta en modernare USB sticka för mobilt bredband som fungerar med tre abonnemanget (4g)
Tre erbjuder inte längre sådana stickor (enligt de själva) och jag hittar ingenting om detta hos de andra operatörerna heller.
Det enda som erbjuds är en router som kräver 220 volt och kostar typ 500 spänn i månaden (5g).
Jag har däremot hittat den här på Clas Ohlson
https://www.clasohlson.com/se/D-link-DWR-933-barbar-4G-LTE-ro...
Eller denna på Inet
https://www.inet.se/produkt/5413612/huawei-4g-usb-e3372-325
Det bästa hade varit om den från Inet fungerar för då spar de lite pengar samt det blir smidigare.
Om den fungerar vore det bra att veta hur den sedan skall configas att ringa upp tre, det går säkert att hitta men det vore nice om någon vet hur man gör.
Tack på förhand!
Om du inte har några krav på hastighet så funkar den från inet. Troligen kommer du inte behöva göra nått annat än koppla in den och vänta lite.
KingCobra
Medlem ★
- Plats
- Bohus
- Registrerad
- Mar 2004
●
Skrivet av varget:
Om du inte har några krav på hastighet så funkar den från inet. Troligen kommer du inte behöva göra nått annat än koppla in den och vänta lite.
Jag valde https://www.inet.se/produkt/6210408/d-link-dwm-222-4g-lte-usb från Inet istället. Det fanns nyare recensioner och de hade den på lager i närheten
Bad chat gpt att göra en steg för steg instruktion för att installera den på windows 11 med tre som operatör, det skall bli intressant att se om det är lika lätt som det verkar
Chassie Louqe Ghost S1 MKIII Limestone, Moderkort Gigabyte B550I AORUS PRO AX, RAM minnen G.SKill Trident Z Neo RGB 32GB, CPU AMD Ryzen 7 5800X, KylareNoctua Ghost S1 Edition, GPU Powercolor Radeon RX 6800 16GB, Systemdisk Samsung 970 EVO Plus series 500GB M.2, Sel/programdisk SSD 2x Samsung 850 EVO 120/500 GB, PSU Corsair sf750w, Skärm Philips Evnia OLED 32M2N8900 240 hz, Mus Logitech g603 wireless gamingmouse, Tangentbord Logitech g613 wireless gaming keyboard
