Stor skillnad mellan Samsung HW-Q930F och Q995F i mindre vardagsrum?

Tänkte uppgradera med en bra soundbar och det mesta pekar väl på att Samsung HW-Q995F är i en klass för sig när man väger in alla parametrar. Men den senaste versionen av lillebror Q930F finns nu för 6800 kronor och kikar man bara på specen så ser den ju ganska trevlig ut den också. Jag har ett ganska litet vardagsrum på 16 kvm och behöver inte kräma på monsterhögt, utan fokus är på ljudkvalitet och känsla i film/spel.

Jag har en Xbox Series X och Q930F saknar ju 4K/120hz passthrough men det går väl lika bra att koppla Xbox'en direkt till TV'n och sen köra ljudet från TV > Soundbar? Min TV har HDMI 2.1 och eARC.

Vad tror ni? Är det dumsnålt att spara 3000 kronor på en Q930F eller är den nästan lika bra med mina förutsättningar?